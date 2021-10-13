İnsanı kendine hayran bırakan sürrealist yapıtlar ortaya koyan ünlü Rus sanatçı Alex Andreev, 'İnsanın gözlerini açması, çok acı verici olabilir' isimli çalışması büyük ilgi görüyor.

20 yılı aşkın süredir reklamcılık, film yapımı ve bilgisayar oyunu sektörlerinde sanat direktörü olarak çalışan ünlü Rus sanatçı Alex Andreev insanı kendine hayran bırakan sürrealist yapıtlar ortaya koyuyor.

Şu anda Kin-Dza-Dza animasyon filmi için konsept çalışmalarını sürdüren Alex Adreev, Saint Petersburg'da yaşıyor ve çizimler, boyamalar ve grafik tasarımlar yapıyor.

Çeşitli tasarım programları kullanmasına rağmen hiç filtre kullanmayıp sadece fırça ile çalışıyor. Programlarda sadece belli araçları kullanarak göz alıcı ürünler ortaya çıkarabiliyor. Çalışmalarını “gerçek üstü” olarak tanımlayan Adreev teknoloji veya araç setlerinden ziyade kendi yaratıcı konseptinin dışavurumunu oluşturmaya odaklanmış durumda.

Dijital bir ortamda çalışırken kuruyan yağlı boyalar, rengi değişen guaj boyalar gibi geleneksel araçların sınırlarından kurtulduğunuzu söylüyor.

Distopik çizgilere sahip olan Adreev gündelik hayatı sürreal detaylarla yakalayarak ele alıyor.

Sanatçı kendi eserleri hakkında şöyle diyor: 'Yaptığım eserlerin, bir adamın aklının ürünleri olarak yapmadım hiç. Bundan sonra da yapmayacağım. Yaptığım her şey çocukluğuma, hayallerime ait.'

Sanatçı Alex Andreyrev'in en çok ilgi gören çizimi ise, "İnsanın gözlerini açması, çok acı verici olabilir" isimli çalışması.

Andreyrev'in diğer çalışmalarından örnekler:

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.