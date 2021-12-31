DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Beyaz çikolata vücuda zarar mı veriyor?
Fındık kabuğu kanserli hücre oluşumunu önlüyor
Elektrik üretimi ekimde yüzde 2,7 arttı
En iyi bilim kurgu filmleri nelerdir?
Dilovası kentsel dönüşüm | Dilovası nereye taşınacak? Yeni Dilovası nerede olacak? Dilovası TOKİ evleri nerede olacak?
Kripto para: 'Evini, arabasını, arsasını kaybeden, intihar edenler oldu'
Karanfil çayıyla saçlarınızı yıkarsanız...
İstanbul Boğazı Bir Rekora Şahitlik Yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini en çok etkileyen 2 ismi açıkladı
'BDDK Beşinci Stratejik Planı' açıklandı
İngiltere'de çalınan 'Yüzüklerin Efendisi' kitaplarının ilk baskısı iade edildi
Turgay Kaya kimdir? Bodrum Belediye Başkan yardımcısı Turgay Kaya nereli?
Karadavi'nin tutuklu kızı serbest bırakıldı
Yılbaşı Milli Piyango çeyrek bilet amorti ne kadar? Yarım bilet, tam bilet amorti kaç lira?
İzinsiz İHA uçuranlara ağır cezalar geliyor!

TIMETURK / KÜLTÜR / İngiltere'de çalınan 'Yüzüklerin Efendisi' kitaplarının ilk baskısı iade edildi

İngiltere'de çalınan 'Yüzüklerin Efendisi' kitaplarının ilk baskısı iade edildi

İngiltere'de bir hayır kurumunun mağazasından çalınan 'Yüzüklerin Efendisi' kitaplarının ilk baskı setinin iade edildiği bildirildi.

1 Saat Önce
2021-12-31 16:36:34
İngiltere'de çalınan 'Yüzüklerin Efendisi' kitaplarının ilk baskısı iade edildi

BBC'de yer alan habere göre, Worcester'daki St Richard's Bakımevi, 19 Aralık'ta kitaplar çalındıktan sonra hırsızlığı polise bildirmesinin ardından kitapların mağazaya iade edildiğini açıkladı.

Kilitli bir dolapta

Bakımevinden yapılan açıklamada, hırsızlıkla ilgili bilgileri paylaşan ve iade edilmelerini sağlayan kişilere teşekkür edildi.

Yüzük Kardeşliği, İki Kule ve Kralın Dönüşü kitaplarının kopyalarının mağazada kilitli bir dolapta tutulduğu aktarıldı.

Ciltli kitapların 1954 tarihli ilk baskı metinlerini içerdiği ancak hepsinin 1957'de yayımlandığı kaydedildi.

St Richard's Bakımevi, Worcestershire'daki 2 bin 900'den fazla hastaya ve aile üyelerine hizmet ediyor. Bakımevinin işletme maliyetinin geçen yıl 8,75 milyon sterlin olduğu belirtildi. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş