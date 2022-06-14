İlber Ortaylı: O binanın oradan kalkması lazım

Fatih Vefa Lisesi’ndeki İlber Ortaylı Kütüphanesinin açılışında konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, '17 Haziran’dan sonra kütüphanelerimiz ilk defa yazın tüm Türkiye’de açık kalacak. Öğrencilerimiz 81 ilde 922 ilçemizde kütüphanelerimizi aktif olarak kullanabilecekler' dedi.

Fatih'teki Vefa Lisesi'nde İlber Ortaylı Kütüphanesi açıldı. Kütüphanenin açılışına Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve kütüphaneye ismi verilen tarihçi yazar İlber Ortaylı'nın yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Lise öğrencileri Bakan Özer'i ve İlber Ortaylı'yı kapıda çiçeklerle karşıladı.

Fatih'teki Vefa Lisesi'nde İlber Ortaylı Kütüphanesi açıldı. Kütüphanenin açılışına Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve kütüphaneye ismi verilen tarihçi yazar İlber Ortaylı'nın yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Lise öğrencileri Bakan Özer'i ve İlber Ortaylı'yı kapıda çiçeklerle karşıladı.

HEDEFİMİZ YILSONUNA KADAR 100 MİLYON KİTAP

Kütüphanenin açılışında konuşma yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, kütüphanesiz okulun kalmayacağına vurgu yaparak, "İster merkezde olsun, ister ilçelerde, ister köyde olsun tüm okullarımızda artık kütüphane var. Kütüphaneyle ilgili ikinci bir hamle yaptık bu da kitap sayısını artırmak. Bugün kütüphanelerimizde 70 milyon kitap var. Öğrenci başına düşen kitap sayısı 3.6'ya çıktı. Yılsonuna kadar hedefimiz 100 milyon kitabı tüm kütüphanelerimizde öğrencilerimizin hizmetine sunabilmek" dedi.

YAŞAYAN HAZİNELERİMİZİ YAŞARKEN OKULLARIMIZLA BULUŞTURACAĞIZ

Kütüphaneleri okulların kalbi yapmak için çalıştıklarını belirten Bakan Özer, "İkinci adımımız, yaşayan insan hazinelerimizi, İlber Ortaylı gibi kıymetli hocalarımızı bu kütüphanelerle, okullarla buluşturabilmek. Diyoruz ki; ‘Kıymetli hocam siz bu ülke için çok güzel şeyler yaptınız. Bakanlık olarak size çok mütevazı bir katkı sunmaktan, bu nişaneyi buraya vermekten büyük mutluluk duyuyoruz' birinci mesajımız bu. İkincisi ise, ‘Kıymetli hocam, bu okul artık size emanet. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz size emanettir. Geçmişin dinamiklerini tarih bilinciyle, coğrafya bilinciyle yeniden yoğurarak inşa ederek, geleceğe matuf şeyler söyleyen nesillerin gelişmesinde ne olur vaktimizi bu okulumuza ayırın. Türkiye'nin tüm coğrafyalarında yaşayan insan hazinelerimizi yaşarken okullarımızla buluşturacağız" ifadelerini kullandı.

4 TANE YAZ OKULU GELİYOR; KÜTÜPHANELER İLK DEFA YAZIN AÇIK KALACAK

57 bin 108 kütüphaneyi sadece sembolik olarak yapmadıklarını belirten Bakan Özer, "17 Haziran itibariyle okullarımız tatil oluyor. Öğrencilerimizi yaz tatilinde de artık bu sene boş bırakmıyoruz. 4 tane yaz okuluyla öğrencilerimizin yanında olacağız. Bilim Yaz Okulu, Sanat Yaz Okulu, Matematik Yaz Okulu ve İngilizce Yaz Okulu. Ücretsiz bir şekilde öğrencilerimiz gittikleri her yerde bu yaz okullarımızdan yararlanabilecekler. Aynı zamanda öğretmenlerimiz de istedikleri illerde bu yaz okullarına aktif olarak katılabilecekler. 17 Haziran'dan sonra kütüphanelerimiz ilk defa yazın tüm Türkiye'de açık kalacak. Öğrencilerimiz 81 ilde 922 ilçemizde kütüphanelerimizi aktif olarak kullanabilecekler" diye konuştu.

Bakan Özer, "Yetişkinler tarafından gençlerimizle ilgili çok şikayet dile getiriliyor. Ben bunu kabul etmiyorum. Gençlerimizle gurur duyuyoruz. Gençlerimiz çok rasyonel öğrencilerimiz çok rasyonel. Biraz şefkate ihtiyaçları var. İmkanlarının artırılmasına ihtiyaç var" dedi.

İLBER ORTAYLI: İBB BİNASININ ORADAN KALKMASI LAZIM

İlber Ortaylı ise kütüphane için teşekkür ederek, "Adıma bahşettiğiniz bu okul kütüphanesi için çok müteşekkirim. Fakat daha çok duygulandım" dedi.

Ortaylı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'de bulunan binasına da atıfta bulunarak, "Bu sempatik mahallede bu okul bir ruhtu. Burada çok önemli adamlar okudu. Hüzünlü bir yerdir. Büyük bir okuldur. Yanında da büyük mimarımızın eseri vardır. Fakat beni çok rahatsız eden şey, bu kadar büyük eserin arasında mescitler dahil, İstanbul Belediyesi'nin hala bulunmasıdır. O binanın oradan kalkması lazım. Büyük depremde çatladı, bazı çok bilmişler onu buna rağmen milli eser diye tescil ettirip yeniden tamir ettirdiler. F tipi cezaevi gibi bir binadır. Bu beldeye yakışmıyor" diye konuştu. DHA .