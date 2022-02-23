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TIMETURK / KÜLTÜR / İKSV’den Türk sineması klasiklerine dokunuş

İKSV’den Türk sineması klasiklerine dokunuş

Türk sinemasının önemli yapıtlarını restore ettirerek gün ışığına çıkaran İstanbul Film Festivali, bu yıl, Cahide Sonku ile Zeki Müren’in başrollerini paylaştığı ‘Beklenen Şarkı’ filmini yenilenmiş kopyasıyla yeniden beyazperdeye taşıyacak.

2 Saat Önce
2022-02-23 13:00:55
İKSV’den Türk sineması klasiklerine dokunuş

İstanbul Film Festivali, Zurich Sigorta işbirliğiyle Türk sinemasının önemli yapıtlarını restore ettirerek gün ışığına çıkarıyor ve bu klasiklerin yeni kopyalarını Türk sinemasına kazandırıyor.

Sinemaseverler bu yıl sinemamızın ilk kadın yönetmeni Cahide Sonku'nun yapımcılığını üstlendiği, Sami Ayanoğlu ve Orhon M. Arıburnu ile birlikte yönettiği, Cahide Sonku ile Zeki Müren'in başrollerini paylaştığı 1953 yapımı Beklenen Şarkı'yı Atlas Prodüksiyon tarafından restore edilmiş kopyasından izleyebilecek.

Film, İKSV tarafından 8-19 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek 41. İstanbul Film Festivali'nin “Dünden Bugüne Türk Klasikleri” bölümü kapsamında, yenilenmiş kopyasıyla yeniden beyazperdede izleyiciyle buluşacak.

Adı anıldığında akıllara aynı adlı şarkısını ve Cahide Sonku ile Zeki Müren'in piyano başındaki ikonik pozlarını getiren Beklenen Şarkı, birçok ilki bünyesinde barındırdığı için Türk sinemasında ayrı bir yere sahip. O dönemde Zeki Müren radyo sayesinde tüm Türkiye'de tanınırken Sonku ise büyük bir sinema yıldızıydı.

1929.2

Muhsin Ertuğrul döneminin tek gerçek yıldızı, Türkiye'de yıldız sistemini kuran Cahide Sonku, 1949'da ilk kez kamera arkasına geçti, 1950'de yapım şirketi Sonku Film'i kurdu. 1951'de Türk sinemasının ilk kadın yönetmeni olarak Sami Ayanoğlu ve Orhon M. Arıburnu ile Vatan ve Namık Kemal filmini yönetti. 1953'te Beklenen Şarkı filmini de aynı ekiple çekti.

1929.1 kopyası

Cahide Sonku'nun hem başrolü, hem yapımcısı hem de yönetmenlerinden olduğu Beklenen Şarkı, sonra birçok şarkılı filmde başrol oynayan fakat o sırada Güzel Sanatlar Akademisi'nde öğrenimi süren Zeki Müren'in ise ilk filmi.

Senaryosu, operetlerle şöhrete kavuşan Sadık Şendil tarafından yazılan filmde, Bedia Muvahhit Zeki Müren'in annesini, Jeyan Ayral Tözüm ise sevgilisini canlandırıyor.

Filmin diğer oyuncuları Hadi Hün, Abdurrahman Palay, Talat Artemel, Sami Ayanoğlu, İbrahim Delideniz, Rıza Tüzün ve Muhip Arcıman. Beklenen Şarkı adını, Zeki Müren'in vals formundaki nihavend bestesinden alıyor.

Kaynak: nouvart.net .

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