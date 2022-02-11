İhsan Oktay Anar’ın yeni kitabı ‘Tiamat’ 16 Şubat’ta raflarda

Çağdaş edebiyatın en önemli isimleri arasında gösterilen İhsan Oktay Anar’ın yeni kitabı ‘Tiamat‘ 16 Şubat’ta okurlarla buluşacak.

Yazar İhsan Oktay Anar'ın yeni kitabı ‘Tiamat‘ 16 Şubat'ta okurlarla buluşacak.

Uzun yıllardır kitapları İletişim Yayınları tarafından çıkan ünlü yazarın yayınevi bu kez Everest.

Sekiz yıl aradan sonra gelen ve 160 sayfa olan Tiamat'ın editörlüğünü de Everest Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Saadet Özen yaptı.

Kitabın kapak çizimi ise Ali Yaycıoğlu'na ait.

Anar daha önce Puslu Kıtalar Atlası, Kitab-ül Hiyel, Efrâsiyâb'ın Hikâyeleri, Amat, Suskunlar, Yedinci Gün ve Galiz Kahraman isminde toplam yedi kitap yayınlamıştı.

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