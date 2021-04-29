'Huzur'u okudum diyebilmeniz için...'

“Her şehir edebiyatta yer alır, almalıdır da. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ‘Huzur’u için, bu romanın başkahramanı İstanbul diyenler vardır” diyen edebiyat eleştirmeni Doğan Hızlan, “Ara Güler ve Turgay Anar eşliğinde ‘Huzur’u okumak ‘Huzur’la dolaşmak” başlıklı yazısında Tanpınar’ın eserini kitapseverlere anlattı. Hızlan'ın Hürriyet'te yayımlanan yazısından ilgili bölüm…

HUZUR'U OKUDUM DİYEBİLMENİZ İÇİN...

BAZI kitaplar vardır, yazarının verdiği emeği anlayabilmek, algılayabilmek için onun yazarın gösterdiği emeğe yakın bir çabayı siz de harcayacaksınız. ‘Huzur' böyle kitaplardan biri.

İlk sayfadaki alıntı, okuru hazırlar:

“Garip bir zihni tembellik içinde yaşıyoruz. Eğer bu roman istediğim tesiri yapar ve bizi meselelerin münakaşasına alıştırırsa mesut olurum.”

Turgay Anar, Önsöz'ünde okura sesleniyor:

“Özellikle Huzur gibi çok anlamlı ve çok katmanlı romanları okumak, tehlikeli bir göreve çıkmak zorunda olan bir insanın tedirginliğiyle de okunur. Fırtınaya tutulmuş bir kayık, okyanusun enginliğinde yolunu şaşırabilir ve katman katman yapıları nedeniyle yolcu/okur ise önünde oluşan sert dalgayı fırtınanın habercisi olarak belki okuyamaz, belki de ufak bir anafora benzeyen anlamlandırma girdabı okuru içine çekerek onu metnin içinde/derinliklerinde boğabilir.

Huzur'un nasıl yazıldığını, zamanını, oluşumunu öğrendiğinizde romana zaman unsurunu da katarak yaklaşırsınız. Roman başta Doğu-Batı, eski-yeni problemlerini de kâle alır.”

Anar, kitabın yazılış amacını da belirtiyor:

“Bu muhkem yapının mücevherlerini sakladığı yerleri, hazinelerin anahtarlarını gösteren ipuçları yardımıyla, bir nevi kılavuzla açmaktır.

İşte ‘Huzur Atlası'nın pratik sebeplerinden biri budur.”

Tanpınar, Huzur'da ‘şiir ve düşüncenin' beraber yürümesini istemiş

Turan Alptekin, bu romanı yazarken masasında hangi kitaplar bulunduğunu yazmıştır. İstanbul için ‘hakiki ruh mimarımız' demiştir

Anar, yazma yöntemini şöyle vurguluyor:

“Huzur Atlası, bir romanı çeşitli yöntemlerle ve alfabetik sistem içinde Türk edebiyatında ilk kez irdeleyen bir eserdir.”

Önsöz'ün son cümlesi:

“Huzur Atlası, Huzur romanının kitap olarak neşrinin yetmişinci yaşını da kutluyor.”

‘Huzur Atlası'nı okuyan bir okur, daha önceden okumuş bile olsa ‘Huzur'u tekrar okuma ihtiyacını hissedecektir.

Her maddenin sonunda kaynak de belirtilmektedir.

Eğer kitaplığınızda Huzur varsa, ki edebiyatla ilgili her okurun kitaplığında bulunur, yeniden bu romanı okumanızı tavsiye ederim.

Her iki kitap da büyük bir yazarı biraz daha derinlemesine tanımanızı sağlayacaktır.

Doğrusu Tanpınar'ı tanımış, okumuş biri olarak da, Huzur'un tadını çıkaracağım için, Anar'ın önemini belirtmeliyim.

İki kitap da İstanbul'da yaşayanlar için bir mecburiyettir.

Okumadılarsa İstanbul'da oturmayı hak ediyor muyuz sorusunu kendilerine sorsunlar.

(*) Aynı Rüyanın İçinde Ara Güler Ahmet Hamdi Tanpınar, Dergâh Yayınları

(*) Huzur Atlası, Turgay Anar, Kapı Yayınları

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.