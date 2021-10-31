Hülya Avşar: Fatma Girik bana bir tokat attı…

Şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, katıldığı programda geçmişe dair açıklamalarda bulundu.

Hülya Avşar, önceki gece dijital platform Gain'deki ‘Dayı Şov'a konuk oldu.

Hiç ünlü arkadaşı olmadığını söyleyen Avşar, “Telefon rehberimdeki tek ünlü Sezen Aksu ve İbrahim Tatlıses. Tanju'yu da (Tanju Çolak) rehberimden silmedim. Niye sileyim? Dünya çapında bir ödül, Altın Ayakkabı almış bir isim. Bunlar unutulmayacak şeyler” dedi.

“FATMA GİRİK'İN SOPASINI YİYİN DE GÖRÜN”

Geçtiğimiz aylarda rol gereği tokat attığı Ertuğrul Postoğlu'nun kasının yırtıldığını anlatan Avşar, şöyle devam etti:

“Masumiyet'te tokat attığım Ertuğrul'un kası yırtıldı. Hayatım boyunca filmlerde o kadar çok dayak yedim ki. Fatma Girik'in sopasını yiyin de görün. Bana bir tokat attı, 2-3 takla attım, parmağım yerinden çıktı. Dayak yiye yiye atmayı öğrendim. Şu an hayatımda biri yok.”

Avşar, “Gülben Ergen'le düet yapmak mı tenis maçı yapmak mı?” sorusuna, “Bu verdiğiniz isim demode” yanıtını verdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.