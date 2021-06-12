Hem okurla hem izleyiciyle buluşan romanlar

Türk edebiyatından beyaz perdeye uyarlanan eserler gerek okurun gerekse izleyicinin belleğinde önemli bir yer tutuyor

Türk sinemasının en çok izlenen ve en çok gişe yapan filmlerine baktığımızda pek çoğunun romandan uyarlanma olduğunu görmekteyiz. Kült filmler arasında yer alan bu eserlerlerin edebi yönden sağlam bir temeyle sahip oldukları da bilinen bir gerçek.

İşte Türk sinemasına uyarlanan ve hafızalara kazınan romanlar ve onlardan esinlenerek izleyiciyle de buluşan eserlerden en önemlileri:

Yaprak Dökümü: Reşat Nuri Güntekin'in Yaprak Dökümü isimli eseri Memduh Ün yönetmenliğinde sinemaya uyarlanmıştır. Geniş Oyuncu kadrosu ile çekilen filmde Fatma Girik, Ediz Hun, Semiramis Pekkan, Güzin Özipek gibi isimler başrollerde oynadı.

Susuz Yaz: Necati Cumalı tarafından kaleme alınmış Susuz Yaz romanı 1963 yılında Metin Erksan yönetmenliğinde beyaz perdeye uyarlandı.Hülya Koçyiğit, Erol taş ve Ulvi Doğan'ın başrollerini üstlendiği film Türkiye'de sansüre takılmış Berlin Film Festivali'nde büyük ödül olan Altın Ayı ödülünü kazandı.

Vurun Kahpeye: Halide Edip Adıvar'ın eserlerinden biri olan Vurun Kahpeye romanı Türk sinemasına uyarlanmış eserlerdendir.Başrollerini Hale Soygazi, Tugay Toksöz, Tanju Gürsu, Kamran Usluer, Muharrem Gürses üstlenmiştir. Halit Refiğ yönetmenliğinde çekilen film klasik yapımlar arasına girmeyi başarmıştır.

Yılanların Öcü:Fakir Baykurt'un aynı isimli romanından uyarlanan Yılanların Öcü birkaç sinemaya uyarlandı. 1985 yılının yapımı olan filmin yönetmeni Şerif Gören başrol oyuncuları Fatma Girik, Kadir İnanır, Serpil Çakmaklı, Erdal Özyağcılar.

Selvi Boylum Al Yazmalım: Cengiz Aytmatov'un 1970 yılında yayınladığı Selvi Boylum Al Yazmalım kitabı 1977 yılında film olarak seyircisiyle buluştu. Başrollerini Kadir İnanır, Türkan Şoray, Ahmet Mekin paylaşmıştır. Atıf Yılmaz'ın yönetmenliği yaptı film günümüz sinemasının başyapıtları arasında.

Sarı Mercedes: Adalet Ağaoğlu tarafından bir yol hikâyesi olan Fikrimin İnce Gülü eserinden yayınlanmış yapıt. İlyas Salman, Menderes Samancılar, Valerie Lemoine, Serra Yılmaz'ın başrollerini paylaştığı film Tunç Okan tarafından 5 yılda çekimi bitirildi.

İki Genç Kız: Perihan Mağden'in Romanı kitabından 2005 yılında sinemaya uyarlanan film Türkiye'nin ilk gençlik filmi özelliği de taşıyor. Vildan Atasever, Hülya Avşar, Feride Çetin ve Yeşim Ceren Bozoğlu'nun başrollerini paylaştığı film Kutluğ Ataman yönetmenliğinde çekilmiştir.

Ağrıdağı Efsanesi: Yaşar Kemal'in sevilen eserlerinden olan romanın beyaz perdeye uyarlanmış hali ile Türk sineması klasikleri arasına girmeyi başarmıştır. Fatma Girik ve Hakan Balamir'in başrollerini paylaştığı filmin yönetmeni Memduh Ün'dür. Çoban Ahmet ile Han kızı Gülbahar'ın büyük aşkını anlatıyor.

Zübük: Aziz Nesin'in Zübük isimli romanından 1980 yılında beyaz perdeye uyarlandı. Kartal Tibet'in yönetmenliğini yaptığı filmin senaristi Atıf Yılmaz'dır. Başrollerini Kemal Sunal ve Metin Serezli üstlendi. Zübük kelimesi Aziz Nesin tarafından Zeybek kelimesi ses benzerliğinden üretilmiş bir sözcük.

Uçurtmayı Vurmasınlar: Feride Çiçekoğlu'nun hikayesi olan Uçurtmayı Vurmasınlar beyaz perdeye uyarlandıktan sonra popülerlik kazandı.Tunç Başaranın yönetmenliğini yaptığı filmin başrol oyuncuları Nur Sürer, Füsun Demirel, Ozan Bilen, Rozet Hubeş, Özlem Savaş, Ayla Aslancan ve Güzin Özyağcılar.

Kadının Adı Yok: Duygu Asena tarafından kaleme alınan Kadının Adı Yok kitabı mahkemeden alınan bir karar ile yasaklandı, yasak kalkınca Atıf Yılmaz Yönetmenliğinde beyaz perdeye uyarlandı. Başrollerini Hale Soygazi, Aytaç Arman, Tarık Tarcan üstlendi.

Anayurt Oteli: Yusuf Atılgan tarafından kaleme alınan Anayurt Oteli Ömer Kavur'un yönetmenliğinde sinemaya uyarlandı.

Macit Koper, Şahika Tekand, Orhan Çağman, Serra Yılmaz'ın başrollerini üstlendiği film en beğenilen yapımlardan biri olmuştur.

Çalıkuşu: Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu romanından uyarlanan filmin yönetmenliğini Osman Seden yapmıştır. Kartal Tibet, Türkan Şoray, Kadir Savun, Zeynep Değirmencioğlu'nun başrollerini üstlendiği film oldukça beğenildi.

Mutluluk: Zülfü Livaneli'nin Mutluluk isimli kitabından uyarlanan Abdullah Oğuz'un yönetmenliğinde beyaz perdeye uyarlandı.Başrollerini Özgü Namal, Talat Bulut, Murat Han üstlendi. Kitabı kadar sinemaya uyarlanmış şekli de halkın ilgisini çekti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.