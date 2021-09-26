Hayata tutunamayıp intihar eden dünyaca ünlü yazarlar şunlar: Jack London, Stefan Zweig, Virginia Woolf, Ernest Hemingway, Sylvia Plath, Nikolay Vasilyeviç Gogol...

Araştırmalar, yazarların intihar etme olasılığının diğer insanlara göre iki kat daha fazla olduğunu gösteriyor. Yaratıcılık ve akıl hastalıkları arasındaki ilişki tartışmaya açık olsa da birçok yazarın hayatla barışmakta zorluk çekmesi nedeniyle edebiyat dünyasının birçok kayıp yaşadığına şüphe yok. Edebiyata yaptıkları büyük katkıları bir kez daha hatırlamak adına hayata tutunamayıp intihar eden dünyaca ünlü yazarlar şunlar:

Jack London (1876-1916)

Dünyanın ilk “milyarder” yazarı Jack London, bipolar bozukluktan mustaripti ve bu hastalığın intihar etmesinde etkisi olduğu düşünülüyor. Pasifik yolculuğundayken tropikal bir hastalığa yakalandı ve kendini tedavi etmek için afyon, eroin ve cıva gibi maddeleri içeren ve daha sonra böbrek yetmezliğine neden olan bir çözelti hazırladı. Gerçekten intihar edip etmediği hala tartışmalı olsa da birçok kişi onun kurgusal eserlerindeki intihara yönelik temalarının ve daha önceki girişimlerinin, kendisini kasıtlı olarak öldürdüğünden şüphelenmemize yeterli olduğunu düşünüyor.

Stefan Zweig (1881-1942)

20. yüzyılın en tanınmış Alman yazarlarından biri olan Stefan Zweig, Nazi rejiminden kaçmak zorunda kaldı, huzursuz bir şekilde bir ülkeden diğerine geçti. Avrupa'da ki mevcut durumdan oldukça bunalmıştı ve artık hayal kırıklıklarına dayanamıyordu. 22 Şubat 1942'de Rio de Janeiro'da eşiyle birlikte intihar etti.

İntiharı bile bir tür performanstı. Stefan Zweig aşırı dozda uyku hapı alıp ölmek için uzanmadan önce son kez saçını taradı, yakasını ilikledi ve kravatını düzeltti. Olay yerinde polislerin çektiği fotoğraflarda yazar ve eşi Lotte, sanki uykuya dalmışlar gibi huzurlu ve sakin görünüyorlar.

İntihar notunda şunlar yazıyor: ” Her gün bu ülkeyi daha çok sevmeyi öğrendim ve kendi dilimin dünyası battıktan ve benim için kaybedildikten ve manevi vatanım Avrupa kendini yok ettikten sonra başka hiçbir yerde hayatımı yeniden inşa etmeyi istemezdim.”

Virginia Woolf (1882-1941)

Ünlü İngiliz yazar Virginia Woolf, hayatı boyunca manik depresif eğilimler gösterdi ve üç kere intihar girişiminde bulundu. Sonunda 1941'de cepleri taşlarla dolu olarak Ouse nehrinin sularına kendini bırakarak hayatına son verdi. Yazarın cansız bedeni üç hafta sonra çocuklar tarafından bulundu. İntihar nedeni olarak öne sürülen savlardan biri; II. Dünya Savaşı sırasında Almanya'nın İngiltere'yi işgal etme olasılığı ve Woolf'un Yahudi eşinin tehlikede olma ihtimalidir. En kuvvetli ihtimal ise; Perde Arası romanını yazdığı sıralarda artık kendini yeterince yetenekli hissetmemesi, yeteneğini kaybettiğini düşünmesidir.

Ernest Hemingway (1899-1961)

Nobel ödüllü, Amerikalı yazar Ernest Hemingway olağanüstü bir hayat yaşadı. Hayatı boyunca depresyon, paranoya ve alkolizmle boğuştu. 1961 yazında kendini başından vurdu.

Hemingway, şiddetli depresyon, paranoid sanrılar ve bipolar bozukluğun yanı sıra alkolizm, şiddetli kafa yaralanmaları ve hemokromatoz olarak bilinen ve aynı zamanda yoğun yorgunluğa ve hafıza kaybına neden olabilen genetik bir demir metabolizması bozukluğundan mustaripti. Babası, kız ve erkek kardeşi ve çok daha sonra torunu süper model Margaux Hemingway de dahil olmak üzere Hemingway'in yakın aile bireylerinden yedisi intihar etti.

Sylvia Plath (1932-1963)

Amerikalı şair Sylvia Plath, aşırı bipolar bozukluktan mustaripti ve hayatı boyunca anti-depresan almak zorunda kaldı. İlk intihar girişimi, Smith Koleji'nde ikinci sınıftayken oldu. Bununla birlikte, çok başarılı bir genç kadın olarak mezun oldu. 1962'de evliliğinin sona ermesi ile iki küçük çocuğun bakımı ve müthiş bir öfke ona kaldı. Ariel'deki şiirleri üreten yoğun bir yaratıcılık patlamasından sonra, ikinci kattaki odalarında uyuyan çocuklarının yanına süt ve kurabiye bırakıp, kapılarından gaz sızmayacağından emin olduktan sonra kafasını fırının içine sokarak intihar etti.

Nikolay Vasilyeviç Gogol (1809-1852)

Müfettiş, Bir Delinin Hatıra Defteri ve Ölü Canlar gibi eserleriyle tanınan Gogol, Rus edebiyatının 19. yüzyıldaki en güçlü kalemlerinden biriydi. Puskin'in ölümünün ardından derin bir depresyona girdi. Bir gece, Matvey Konstantinovski adlı gerici bir rahibin etkisi ile el yazmalarından bazılarını yaktı (Ölü Ruhlar'ın ikinci cildi dahil). Daha sonra bunu şeytanın oynadığı bir oyun olarak gördü. Yemek yemeyi reddederek yatağa girdi ve dokuz gün sonra öldü. int

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