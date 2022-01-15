Hatay’da İbranice Tevrat ele geçirildi
Hatay’da polisin düzenlediği operasyonda İbranice yazılmış Tevrat, İbranice metinlerin bulunduğu parşömen ile heykel, bardak ve farklı boyutlarda tarihi objeler ele geçirildi.
2022-01-15 17:33:14
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında bir eve operasyon düzenledi.
Ekiplerin evde yaptığı aramada, İbranice yazılmış Tevrat, üzerinde İbranice yazılar bulunan parşömen, 1 heykelcik, Antik Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bardak ve farklı boyutlarda 4 obje ele geçirdi.
Olayla ilgili A.M. gözaltına alındı.
DHA
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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