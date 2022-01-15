DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Kosova'da Bosna Hersek'e destek yürüyüşü
Çiğnedikten sonra karanfil yutulabilir mi?
Bakan Kurum: Karabük’e 5 millet bahçesi kazandırıyoruz
Bamya tohumu insülin direncini dengeliyor
Antalyaspor - Fenerbahçe maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Pikan cevizi kilo vermeye yardımcı oluyor
CHP'de kurultay 1 yıl ertelendi
İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem
Deve dikeni yağı nasıl kullanılmalı?
Kazakistan Büyükelçisi: Kazakistan'da birçok oligarşik tabaka oluştu
Büyükşehir'le şifa kapınızda! 60 bin hastaya 1.153.114 sağlık hizmeti
Sözleri tartışma konusu olmuştu… Avşar’dan yeni açıklama: Hala arkasındayım
Bolu’da 12 araç birbirine girdi; İstanbul yönü kapandı
Hatay’da İbranice Tevrat ele geçirildi
Adana Şehir Hastanesinde 'tıbbi çamur' tedavisi

TIMETURK / KÜLTÜR / Hatay’da İbranice Tevrat ele geçirildi

Hatay’da İbranice Tevrat ele geçirildi

Hatay’da polisin düzenlediği operasyonda İbranice yazılmış Tevrat, İbranice metinlerin bulunduğu parşömen ile heykel, bardak ve farklı boyutlarda tarihi objeler ele geçirildi.

2 Saat Önce
2022-01-15 17:33:14
Hatay’da İbranice Tevrat ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında bir eve operasyon düzenledi.

150120221603354691494

Ekiplerin evde yaptığı aramada, İbranice yazılmış Tevrat, üzerinde İbranice yazılar bulunan parşömen, 1 heykelcik, Antik Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bardak ve farklı boyutlarda 4 obje ele geçirdi.

150120221603584697673

Olayla ilgili A.M. gözaltına alındı.

150120221603474691776

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş