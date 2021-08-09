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TIMETURK / KÜLTÜR / Hatay'da 4 bin 300 yıllık zeytin çekirdekleri bulundu

Hatay'da 4 bin 300 yıllık zeytin çekirdekleri bulundu

Hatay ili Altınözü ilçesinde Toprakhisar Höyük’te yapılan kazılarda zeytinciliğin tarihi aydınlatılıyor.

4 Saat Önce
2021-08-09 13:16:30
Hatay'da 4 bin 300 yıllık zeytin çekirdekleri bulundu

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Yaklaşık 4 bin 300 yıl öncesine ait zeytin çekirdeklerinin bulunduğu kazılarda, zeytinciliğin, zeytin üretiminin ve zeytinyağı işçiliğinin Tunç Çağı'ndaki izleri gün yüzüne çıkarılıyor.

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İlçedeki Toprakhisar Mahallesi'nde bulunan Toprakhisar Höyük'te 2016 yılında başlatılan kazılar, büyük bir titizlikle yürütülüyor. Hatay Arkeoloji Müzesi Başkanlığında, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Murat Akar ve araştırma ekibinin katılımıyla, Altınözü Kaymakamlığı ve Altınözü Belediyesi'nin sağladığı destekle 13 kişilik bir ekiple yapılan kazılarda, zeytinciliğin, zeytin üretiminin ve zeytinyağı işçiliğinin Tunç Çağı'ndaki izleri ortaya çıkarılıyor.

'ALTINÖZÜ, HATAY'IN ONEMLI MERKEZLERINDEN BIRI'

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Doç. Dr. Murat Akar, Yarseli Barajı'nın kenarında devam eden kazılarda, tarihi 4 bin yıl öncesine dayanan ‘Olea europeaea' isimli zeytin türüne ait yüzlerce zeytin çekirdeğinin bulunduğunu söyledi. Akar, "Burada, zeytinciliğin tarihini anlamaya çalışıyoruz. Halihazırda elde ettiğimiz arkeolojik verilere göre şu an içerisinde bulunduğumuz arkeolojik tabaka bundan yaklaşık 4 bin 300 yıl öncesine ait ve biz burada bulduğumuz zeytin çekirdekleri üzerinden özellikle zeytinciliği, zeytin üretiminin ve zeytinyağı işçiliğinin Tunç Çağı'ndaki izlerini arıyoruz. Tabi günümüzde Altınözü ilçesi özellikle zeytincilik ve zeytinyağı üretimiyle Hatay'ın en önemli merkezlerinden biridir.

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Biz bunun özellikle Tunç Çağı'ndaki, yani günümüzden 4 bin yıl önceki izlerini de Toprakhisar Höyük'te görüyoruz. Açığa çıkardığımız yapıların zeytincilikle uğraşan soyluların konutları olduğunu düşünüyoruz. Bu yapılarda özellikle saklama küpleri içerisinde saklanmış zeytinyağına ait izler aynı zamanda da karbonize zeytin çekirdekleri üzerinden burada zeytinin işlendiğini, üretildiğini, tüketildiğini ve ticaretinin yapıldığını söyleyebiliyoruz” dedi.

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DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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