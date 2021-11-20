Harry Potter: Rickman kötü adamı oynamak istemiyordu

Harry Potter'ın yönetmeni Chris Colombus Snape rolü için 2016 yılında hayata veda eden Alan Rickman'ın nasıl ikna olduğunu açıkladı.

Colombus, Rickman'ın kötü bir adam olarak anılmak istemediği için rolü zorla kabul ettiğini ifade etti.

Harry Potter'ın yönetmeni Chris Colombus ilk filmin yapımıyla ilgili sahne arkası hikayeleri anlattı. Colombus'un anılarından en çok dikkat çekenlerden biri Alan Rickman'ın Severus Snape rolüne ikna edilmesiyle ilgili oldu.

"Kötü adamı oynamak istemiyordu"

Colombus'a göre; Hogwarts'ın zalim iksir ustası Severus Snape rolünü, usta oyuncu Alan Rickman üstlenme konusunda endişeliydi. "Kötü adamı oynamak istemiyordu" diyen yapımcı David Heyman ve ben, bir süre İngiliz oyuncuları ikna etmek için görüşme turları yapmak zorunda kaldık. Tıpkı Richard Harris ve Maggie Smith gibi Alan Rickman'ı ikna etmemiz gerekti"

İngiliz aktör Alan Rickman, 2016 yılında kanser hastalığına yenik düşerek 69 yaşında hayatını kaybetmişti.

NTV

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.