Halil Kalay yeni albümüne dair açıklamalarda bulundu

Mashup (Hele Ninno Olasan) klibi ile zirveye yerleşen genç yetenek Halil Kalay yakın bir zamanda hayranları ile bir araya geleceğini belirtti. Halil Kalay 'Sevenlerime müjdelerim var' dedi.

Tesbih ve kuyumculuk işinin yanı sıra ses sanatçılığı da yaparak kısa sürede zirveye çıkan Halil Kalay, her geçen gün başarılarının üzerine başarı ekliyor. Çok kısa bir sürede sosyal medyada tıklanma rekoru kıran Adanalı iş insanıve ses sanatçısı Kalay, takipçi sayısının 10 milyonu geçtiğini, ayrıca 40 bin kişinin de kendisi ile ilgili paylaşımda bulunduğunu belirterek, "Bana gösterilen ilgi karşısında çok mutluyum. Beni seven, destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Ben, sevenlerimle, müziğimle varım" dedi.

Sosyal medyada fenomen olmanın kendisine ayrı bir mutluluk verdiğini bunun da ses sanatçılığı ile iş insanlığında gösterdiği başarının bir göstergesi olduğunu ifade eden Kalay, şunları söyledi:

"10 milyon sayısı küçümsenemeyecek bir rakam. Bu sayı her geçen gün giderek artıyor. Başarılarımla birlikte takipçi sayım da artıyor. Ayrıca videomdaki şarkılarımla klibimi montaj yaparak paylaşanların sayısı 40 bin kişi. Bu kadar kısa bir sürede bu başarıyı yakalamak müthiş bir şey. Bu ilgi karşısında çok mutlu olduğumu söylerken, bu ilginin de benim doğru yolda olduğumu gösterdiğini belirtmek istiyorum. Desteklerinden dolayı herkese çok teşekkür ediyorum. Daha güzel ve başarılı günler yakında."

Yakında sevenleriyle bir araya geleceğini de müjdeleyen başarılı ses sanatçısı Halil Kalay, 'Mahsup Hele Ninno Olasan' şarkısının yoğun ilgi gördüğünü ve ilgi görmeye devam ettiğini belirtti. Bir sonraki şarkılarının da en az bu şarkısı kadar popüler olacağını ve ilgi göreceğini aktaran Kalay, "Bir sonraki şarkılarımı hayranlarım için yapacağım. Hayranlarıma sesleniyorum. Süprizlerime hazır olun" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.