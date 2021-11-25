Türk sinema tarihinde en çok izlenen ve en beğenilen yapımlar arasında yer alan Hababam Sınıfı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Hababam Sınıfı Müzesi nerede? MasterChef'in çekildiği Adile Sultan Kasrı'na nasıl gidilir? İşte detaylar...

Yeşilçam'ın başyapıtları arasında yer alan Rıfat Ilgaz'ın eserinden uyarlanan Hababam Sınıfı serisinin çekimleri Adile Sultan Kasrı'nda gerçekleştirilmiştir. Adile Sultan Kasrı 1853 senesinde Sultan Abdülaziz tarafından kız kardeşi Adile Sultan için inşa edilmiştir. Kasırda yalnızca film çekiminin yapıldığı oda müze olarak kullanılmaktadır. Bu nadide eserde Öğretmenler Günü için MasterChef programı çekildi. Bu bağlamda, Hababam Sınıfı Müzesi nerede? MasterChef'in çekildiği Adile Sultan Kasrı'na nasıl gidilir? Detaylar

HABABAM SINIFI MÜZESİ NEREDE?

Hababam Sınıfı müzesinin yer aldığı Adile Sultan Kasrı, İstanbul ilinin Üsküdar ilçesinde, Validebağ Korusu içerisinde bulunmaktadır. Kasır, 1853 yılında Sultan Abdülaziz tarafından kız kardeşi Adile Sultan için yapılmıştır. Kasır restorasyon geçirmiştir. Günümüzde ise özel davetler ve düğünler için kullanılmaktadır. Kasırda sadece film çekimlerinin yapıldığı oda müze olarak kullanılmaktadır.

Oda içerisinde o dönemin sıraları, tahtaları, sobası ve birçok oyuncunun fotoğrafları bulunmaktadır.

Odaya girildiğinde ilk görülen sağ tarafta soba içinde kopya çekmeye çalışan Güdük Necmi ve onu yakalayan Mahmut Hoca'nın heykelleri. Bu heykeller haricinden müzede 2 heykel daha yer alıyor.

MASTERCHEF'İN ÇEKİLDİĞİ ADİLE SULTAN KASRI'NA NASIL GİDİLİR? HABABAM SINIFI MÜZESİ'NE NASIL GİDİLİR?

Hababam Sınıfı Müzesi, İstanbul ilinin Üsküdar ilçesinde, Validebağ Korusu'nda yer alırken, pek çok toplu taşıma aracı müzenin yakınından geçmektedir.

Hababam Sınıfı Müzesi'ne otobüs ile gitmek için: 11T, 14C, Avcılar-Söğütlüçeşme, Beylikdüzü-Söğütlü çeşme otobüsleri kullanılmaktadır.

Hababam Sınıfı Müzesi'ne tren ile gitmek için: Marmaray (Halkalı-Gebze) treni kullanılmaktadır.

Hababam Sınıfı Müzesi'ne metro ile gitmek için: M4, M5 metroları kullanılmaktadır.

Hababam Sınıfı Müzesi'ne minibüs-dolmuş ile gitmek için: Minibüs: C-57, Minibüs C-76 toplu taşıma hatları kullanılabilmektedir.

Kaynak: bolgegundem.com

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