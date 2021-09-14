Göbeklitepe BM'de sergilenecek

Göbeklitepe'de bulunan P18 Dikilitaş'ın küçültülmüş kopyası, BM'nin bahçesinde sergilenecek. Kopyanın BM'nin bahçesine yerleştirilme törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Çelik, Göbeklitepe'de bulunan P18 Dikilitaş'ın küçültülmüş kopyası, BM'nin bahçesinde sergileneceğini açıkladı.

"Bu sene Göbeklitepe'de 12 bin yıl öncesine tarihlenen, 2018'de UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne kaydedilen, Göbeklitepe'de bulunan P18 Dikilitaş'ın küçültülmüş bir kopyası, Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Birleşmiş Milletler (BM) binasının bahçesinde kalıcı olarak sergilenmeye başlanacak." diyen Çelik, bunun çok önemli olduğunu belirtti.

Çelik, Anadolu'da çıkmış bu eserin, Birleşmiş Milletler binasının bahçesinde sergilenmesiyle Anadolu'nun, dünya ve insanlık için ne kadar büyük bir merkez olduğunun bir kere daha ilan edileceğini vurgulayarak, Göbeklitepe başta olmak üzere bu değerlerin tanıtılmasında üstün gayret sarf eden Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığına teşekkür etti.

P18 Dikilitaş'ın BM bahçesine yerleştirilmesi törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.