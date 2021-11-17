DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Dolar ve Euro’dan yeni rekor
Erdoğan, basın toplantısında duyurdu: 'Büyük bir uçak gemisi yapmayı hedefliyoruz'
Türkiye’nin en güzel yerleri… Ucuz konaklanacak mekanlar
Turunçgilde ihracat sezonu; ürün gelirleri belli oldu
KYK ve VGM sonuç tarihleri belli oldu mu? Yeni açıklama
İngiltere'ye ait F35 uçağı Akdeniz'e düştü!
Gözler yarınki Merkez Bankası kararında! Ekonomistlerden dolar tahmini
Binance, 2 yeni altcoin çiftini listeliyor
Bakan Kurum: Marmara temiz kalacak
Ardahan'da altın varaklı Tevrat ele geçirildi
Bakan Özer açıkladı: Ara tatil uzatılacak mı?
İBB'den ücretsiz ulaşım hediye: 50 bin adım atana ödül
İngiltere’de enflasyon son 10 yılın en yüksek seviyesinde
Borsa günü rekorla tamamladı
AYM’den ‘emsal’ karar: Çalışan hakkında 'keyfi' atama hak ihlali sayıldı

TIMETURK / KÜLTÜR / Galata Kulesi'nde Kardeşlik hikayesi

Galata Kulesi'nde Kardeşlik hikayesi

Kore Kültür Merkezi'nin kuruluşunun 10'uncu yılı kutlamaları İstanbul'da da gerçekleştirildi.

2 Saat Önce
2021-11-17 18:20:32
Galata Kulesi'nde Kardeşlik hikayesi

Kore Kültür Merkezi'nin kuruluşunun 10'uncu yılını kutlamak ve Türkiye - Kore yol arkadaşlığını perçinlemek amacıyla üç farklı şehirde düzenlenen etkinliklere, Galata Kulesinde yapılan video mapping gösterisiyle ile devam edildi. Kuleye yansıtılan ihtişamlı gösteride iki ülkenin kardeşlik hikâyesi anlatıldı.

Galata Kulesine yansıtılan ihtişamlı video gösterisi, milli gururumuz Naim Süleymanoğlu'nun 1988'deki Seul Olimpiyatlarında ülkemize altın madalya kazandırdığı duygusal anları hatırlatarak başladı. İki ülkenin güçlü bağlarının vurgulandığı video, izleyenlere görsel bir şölen yaşattı.

İstanbulluların yoğun ilgi gösterdiği gösteride, iki ülkenin spordan siyasete, ekonomiden kültür - sanata kadar var olan ve yüzyıllardır süren ortak bağları anlatıldı.

Galata Kulesinde etkinlik yapılması için ilk kez Kore Cumhuriyetine izin veren tüm yetkililere teşekkür eden Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı ve Kore Kültür Merkezi Müdürü Kee Houng Park yaptığı konuşmada "Korona sebebi ile zor günler geçirdiğimiz zamanlarda, bu farklı kış gecesinin ve iki ülkenin kan kardeşliğinin hatıralarını Galata Kulesinde hissetme fırsatı bulacağız. Türkiye'de Kore Kültür Merkezinin 10. Yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen mapping etkinliğinin; kültür varlıklarının, sanatın ve dijital teknolojinin bir araya gelmesinin sunduğu mutluluğun iki ülke vatandaşlarının kültürlerini daha iyi anlamasına bir fırsat olmasını diliyorum" dedi.

İstanbul Kültür ve Turizm İl Müdür Yardımcısı Emel Kamar ise kültürün önemine vurgu yaparak, Kore Kültür Merkezinin kuruluşunun 10. Yılını kutladı. Etkinlikler, 22 Kasım'a kadar İstanbul'da, 3 - 12 Aralık tarihleri arasında ise İzmir'de olacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş