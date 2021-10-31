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TIMETURK / KÜLTÜR / Frankfurt Türk Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Frankfurt Türk Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Frankfurt Türk Filmleri Festivali, 2021 yılının kazananlarına ödüllerinin verildiği törenle son buldu. Festivalde, 9.75 En İyi Film ödülünü aldı.

1 Saat Önce
2021-10-31 16:38:48
Frankfurt Türk Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Uluslararası Frankfurt Türk Filmleri Festivali 21'inci yılında Frankfurtlu sinemaseverlerle bir araya geldi. 25-30 Ekim tarihleri arasındaki festivalin ilk iki gününde geçtiğimiz yıl ertelenen 2020 ödülleri sahiplerine verildi.

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Film gösterimleriyle oyuncu, yönetmen ve yapımcıları izleyicilerle bir araya getiren festival, 2021 yılının kazananlarına ödüllerinin verildiği törenle son buldu.

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Festivale katılan isimlar arasında Selçuk Yöntem, Reha Özcan, Senan Kara, Emir Özden, Uluç Bayraktar, Alara Hamamcıoğlu Bayraktar, Reis Çelik, Selin Kavak, Nida Karabol, Serdar Akar, Rena Lusin Bitmez, Yiğit Armutoğlu, Fehmi Yaşar, Bülent Emrah Parlak, Arif Özserin, Doç. Dr. Nurdan Tümbek Tekeoğlu ve Cem Sultan Ungan yer aldı.

İşte kazananların tam listesi:

Yaşam Boyu Başarı Ödülü: Halil Ergün ve Suna Yıldızoğlu

Vefa Ödülü: Bilge Olgaç

En iyi Film: 9.75

En iyi Yönetmen: Gölgeler İçinde, Erdem Tepegöz

En iyi Kadın Oyuncu: Bilmemek, Senan Kara

En iyi Erkek Oyuncu: Gölgeler İçinde, Numan Açar

En iyi Görüntü Yönetmeni: Gölgeler İçinde, Hayk Kirakosyan

En iyi Senaryo: 9.75, Uluç Bayraktar ve Damla Serim

En iyi Müzik: Ölü Ekmeği, Reis Çelik

Jüri Özel Ödülü: Bilmemek, Emir Özden

13. Üniversitelerarası Kısa Film Yarışması - Türkiye birincisi: Majid'den Sevgilerle, Yiğit Armutoğlu

13. Üniversitelerarası Kısa Film Yarışması - Almanya birincisi: Cem Sultan Ungan

2. Belgesel Yarışması Birincisi: Tanrı Göçmen Çocukları Sever mi Anne, Rena Lusin Bitmez

2. Belgesel Yarışması Özel Ödülü: Fatma Kayacı'nın Bilinmeyen Hikayesi, Orhan Tekeoğlu

NTV

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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