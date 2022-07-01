Francis Bacon'ın 40 yıl boyunca halktan gizlenen tablosu

Ünlü İngiliz ressam Francis Bacon'ın bir eseri rekor fiyata satıldı. Tablo, Sotheby’s tarafından İngiltere’nin başkenti Londra’da çıkarıldığı müzayedede yaklaşık 53 milyon dolara alıcı buldu.

Francis Bacon'ın arkadaşı Lucian Freud'u resmettiği 1964 yapımı tablo rekor fiyata açık artırmada satıldı. Tablo İngiltere'nin en büyük müzayede evlerinden biri olan Sotheby's Londra'da rekor fiyata satıldı. "Lucian Freud'un Portre Çalışması" isimli eser yaklaşık 53 milyon dolara alıcı buldu.

40 yıl boyunca halktan gizlendi

Sotheby's'e göre tablo, müzayededen önce özel bir sanat koleksiyonunda 40 yıl boyunca halktan gizlenmişti.

Tablo, bir üçlemenin merkez parçası olarak biliniyor. Üçleme olan eserlerden biri Kudüs'te bir müzede, diğeri ise özel bir koleksiyonda bulunuyor.

TRTHaber .