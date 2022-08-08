Ferhat Göçer'den konserlere baskın açıklaması: 'Telif ödemeyenlerle mücadelemiz sürecek'

Son günlerde Kenan Doğulu ve Sertab Erener konserlerine yapılan telif baskınlarıyla ilgili açıklama yapan Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) Başkanı Ferhat Göçer, 'Telif ödemeyenlerle mücadelemiz sürecek' açıklamasını yaptı.

"Geçen hafta sonu Turkcell Vadi Konserleri kapsamında “Atlantis Organizasyon” adlı şirkete karşı MESAM ve MSG olarak 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan doğan haklarımızı kullanarak yasal tespitlerde bulunduk" diyen MSG Başkanı Ferhat Göçer, sözlerine şöyle devam etti:



Öncelikle, söz yazarı ve besteci üyelerimizin konserlerde seslendirilen şarkılarının telif bedellerini ödememekte direnen ve lisans anlaşması yapmayarak bir emek hakkı olan telif hakkının ihlallerine sebep olan bazı mekan, kurum, konser, etkinlik ve organizasyon firmalarına karşı yasal haklarımızı sonuna kadar kullanarak mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu çalışmalar, teliflerini düzenli ödeyen veya anlaşmasına rağmen ödemekte zorlanan firm

alar ayrı tutularak, meslek birlikleri ile yıllardır anlaşmaya yanaşmayan gerek bilinen gerekse yeraltına inmeye çalışan firma ve organizatörlere karşı yapılmaktadır.

7 meslek birliği ile federasyona dönüşmek için prensipte anlaştık



Bir süredir, yurt içi ve yurt dışında telif haklarımızı daha etkin takip etmek üzere, MESAM ve MSG olarak ortak lisanslama birliği kurmuş hatta bu birlikteliği büyüterek müzik alanındaki 7 meslek birliğinin oluşturacağı federasyona dönüştürmek için prensip anlaşması yapmış bulunmaktayız. Bu kapsamda, Türkiye genelindeki tüm bölgelerde, lisans almadan eser sahiplerinin haklarını ihlal ederek eserlerini bedelsiz olarak kullanan ulusal ve yerel Radyo, TV, umumi mekan (kafe, restoran, kulüp, AVM vb.), oteller ve tabii ki canlı performanslar, konser, festival organizasyonlar için sistematik, büyük lisanslama seferberliği başlatmış bulunmaktayız.



Bu yasal girişimlerimiz, müzik eserlerini icra eden yorumcu ve müzisyenlerle hiçbir şekilde ilgili olmayıp, sadece bu organizasyonları düzenleyen organizatörler, mekanlar ve kurumlarla alakalıdır. Ancak, mücadelemizin hızlı ve kararlı bir şekilde sonuca ulaşması için meslek birliklerimizin de üyesi olan icracı ve yorumcu tüm sanatçılarımızdan, sorgulayıcı olmalarını ve telif haklarımızı ödememekte ısrar eden ve hatta bunu bir marifet sayan kişi, kurum ve organizasyonlarla çalışmamaya özen göstermelerini önemle rica ederiz.



Eser sahibi meslek birlikleri MESAM ve MSG olarak, hak ve hukuk tanımadan yıllarca eser sahibi üyelerimizin haklarını sömüren bu gibi kişi, kurum ve organizasyonlara karşı haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı ve bunları kamuoyuyla paylaşacağımızı; telif haklarına saygılı olan kurumları ise yücelterek onlara destek vereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." .