Fazıl Say’dan Tunceli'de ‘Munzur özgür aksın’ konseri

Piyanist Fazıl Say, 28 Mayıs (bugün) Tunceli Ovacık’ta Munzur Nehri'nin kenarında konser verecek. Ücretsiz olarak gerçekleşecek konserde Fazıl Say’a albümlerinde de birlikte çalıştığı Serenad Bağcan da eşlik edecek. Munzur Nehri kenarındaki konser saat 17.30’da başlayacak.

Fazıl Say, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: "Yarın Ovacık Tunceli'deyiz. Munzur nehri. Bu bir doğayı koruma ve farkındalık yaratma konseridir. Konsere geleceklerden ricam; doğayı konser günü de en iyi şekilde koruyalım. Biri Türkçe biri Zazaca 2 Dersim türküsünü de çalıştık. Kendi uyarlamam ile, umarım beğenirsiniz" ifadelerini kullandı.

Say programda ayrıca solo olarak çalacağı klasik besteciler ve kendi eserleri; Serenad Bağcan ile seslendireceği şarkıları olacağını açıkladı. Şairler; Nazım Hikmet,Metin Altıok, Hayyam, Cemal Süreya, Can Yücel, Turgut Uyar, Aziz Nesin,Pir Sultan Abdal, Yunus Emre, Muhyiddin Abdal'dan eserlere ve 2 Dersim türküsüne de yer vereceğini açıkladı.

Munzur Nehri'nin daha temiz ve özgür bir hale gelmesi için çaba sarf ettiklerini belirten Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül de, “İlçemizin atıkları Munzur Gölü'ne akıyor. Bu, uzun vadede çevre kirliliğine yol açıp doğal güzelliklerimizden Munzur Gölü'ne ciddi zararlar verebilir. Biz de belediye olarak bunun önüne geçecek projeleri hayata geçirmek için çalışıyoruz. Fazıl Say, doğa ve çevre konusunda duyarlı bir sanatçı olarak davetimizi kabul etti ve burada farkındalık yaratmak adına Serenad Bağcan ile ücretsiz bir konser vermeyi kabul etti. Ayrıca bugün itibariyle iznini aldığımız bir kampanyayı harekete geçiriyoruz. Bütün bunların Munzur Nehri'nin geleceğine katkıları olmasını ümit ediyoruz” ifadelerini kullandı.