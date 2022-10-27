DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,6271 ₺

EURO

18,6068 ₺

ALTIN

996,76 ₺

BİST

3.934,52 ₺

TIMETURK / KÜLTÜR / Fatih'in 'Bizans İmparatoru' yazılı madalyonu satıldı

Fatih'in 'Bizans İmparatoru' yazılı madalyonu satıldı

Fatih Sultan Mehmet'i resmeden ve dünyada sadece 4 nüshası olan antika madalyon, İngiltere'deki müzayedede 38 bin sterline (yaklaşık 821 bin TL) satıldı.

12 Saat Önce
2022-10-27 18:53:30
Fatih'in 'Bizans İmparatoru' yazılı madalyonu satıldı

İngiltere'nin başkenti Londra'daki müzayede evi Christie's'de "İslam ve Hint Dünyaları Sanatı, Oryantal Kilimler ile Halılar" isimli müzayede düzenlendi.

Müzayedede, çağ açıp çağ kapatan hükümdar Fatih Sultan Mehmet'in resmedildiği çok nadir bir madalyon açık artırmaya çıkarıldı.

fatih-sultan-memet-londra-madalyon-aa-1938041_2

Fatih'in unvanının “Bizans İmparatoru” olarak yazıldığı madalyon, 38 bin sterlinden (yaklaşık 821 bin Türk lirası) alıcı buldu.

Kimliği açıklanmayan alıcı, madalyon için vergi de ödeyecek.

Fatih-Madalyon

Madalyonunun üzerinde “Bizans İmparatoru Osmanoğlu Sultan Muhammed" yazıyor.

Bronzdan dökülen, 11,5 santimetre çapındaki madalyon, Rönesans'ın en güzel portre madalyonlarından biri sayılıyor.

İtalyan heykeltıraş ve ressam Costanza de Ferrara'nın yaptığı madalyon, Fransız koleksiyoner Charles Dupriez'nin ailesi tarafından mezata konulmuştu.

TRTHaber

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş