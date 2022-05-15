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Eurovision 2022'nin birincisi Ukrayna oldu

İtalya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen Eurovision 2022'nin birincisi Ukrayna oldu. Ukrayna'yı Stefania şarkısıyla Kaluş Orkestrası temsil etti.

2 Saat Önce
2022-05-15 09:30:10
Eurovision 2022'nin birincisi Ukrayna oldu

İtalya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen Eurovision 2022'nin birincisi Ukrayna oldu.

Eurovision'a 31 yıl aradan sonra bir kez daha İtalya ev sahipliği yaptı. Yarışmaya bu sene 41 ülke katıldı. 17 ülke birinci yarı finalde, 18 ülke ise ikinci yarı finalde yarıştı. "Büyük Beşler" olarak bilinen İtalya, Fransa, Almanya, İngiltere ve İspanya büyük finale doğrudan katıldığı için yarı finalde yarışmadı.

Yarı finalin ardından İsviçre, Norveç, Ermenistan, Yunanistan, İzlanda, Ukrayna, Litvanya, Moldova, Portekiz, Hollanda, Belçika, Çekya, Azerbaycan, Polonya, Finlandiya, Estonya, Avustralya, İsveç, Romanya ve Sırbistan finale kalan ülkeler oldu.

25 ülke adına katılan şarkıcılar performanslarını sergiledi. Performanslardan sonra oylamaya geçildi.

Oylama sonucunda Eurovision 2022'nin birincisi Ukrayna oldu. Ukrayna'yı Stefania şarkısıyla Kaluş Orkestrası temsil etti.

Oylamada ilk 5 ülke şöyle oldu:

1- Ukrayna - 631 puan

2- İngiltere - 466 puan

3- İspanya - 459 puan

4- İsveç - 438 puan

5- Sırbistan - 312 puan .

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