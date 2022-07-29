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Eşi, İlhan İrem'in 3 vasiyetini açıkladı

Eşi Hansu İrem, 67 yaşında hayatını kaybeden pop müziğin önemli isimlerinden İlhan İrem'in üç vasiyeti olduğunu açıkladı.

25 Dakika Önce
2022-07-29 14:29:12
Eşi, İlhan İrem'in 3 vasiyetini açıkladı

Türkiye'de pop müziğin sembol isimlerinden biri olarak 1970'lere ve 80'lere damgasını vuran sanatçılardan İlhan İrem, dün hayatını kaybetti.

İlhan İrem'in eşi Hansu İrem ise vefat haberinin ardından eşinin üç vasiyeti olduğunu söyledi.

İrem, "Tabutunun Türk bayrağına sarılmasını istemişti. Atatürk Kültür Merkezi'nde bir tören yapılmasını istiyordu. Bir diğer vasiyeti de Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilmekti" dedi.

Habertürk .

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