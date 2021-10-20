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TIMETURK / KÜLTÜR / Ermenek'teki kaya mezarında ahşap tabut bulundu

Ermenek'teki kaya mezarında ahşap tabut bulundu

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Aşkın, 'Bu buluntu bu civarda ilk defa karşımıza çıkıyor. Tabutu Hristiyanlık dönemine ait olarak değerlendiriyoruz.

2 Saat Önce
2021-10-20 20:05:41
Ermenek'teki kaya mezarında ahşap tabut bulundu

Karaman'ın Ermenek ilçesi Yukarıçağlar köyünde bulunan Sbide Antik Kenti'ndeki kazılarda bu yıl kaya mezarı içinde tahta tabut bulundu.

Ermenek'teki Sbide, Eirenopolis ve Philadelphia antik kentlerindeki kazı çalışmaları, Karaman Müze Müdürlüğünce Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Arkeoloji Bölümü'nün bilimsel danışmanlığında, Selçuk Ecza Deposu ve Kazancı Belediyesi sponsorluğunda yürütülüyor.

Antik kentlerde geçen sene başlayan kazıların 2021 yılı çalışmaları 26 Nisan'dan itibaren devam ediyor. KMÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ercan Aşkın, AA muhabirine, Sbide Antik Kenti'ndeki çalışmaların 4 noktada sürdüğünü söyledi.

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Bunlardan birincisinin kentin ana caddesi üzerinde olduğunu belirten Aşkın, "Ana cadde üzerinde çeşitli dükkan veya atölye olarak değerlendirdiğimiz yapıları kazmaktayız. Diğer bir yer de sütunlu yapı. Büyük bir yapı olduğunu gözlemliyoruz. Buranın kamu yapısı olduğunu değerlendiriyoruz. Bir diğer çalışma yapılan alan ise kentin doğusunda bulunan kilise. Bir diğer çalışma alanı ise kentin nekropolisi. 30'un üzerindeki mezarda kazı ve belgeleme çalışmaları tamamlanmış durumda. Bu mezarlardan 300'e yakın iskelet çıkarıldı. Bunların bazılarının aslan kapaklı olması dikkatimizi çekiyor." dedi.

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Aşkın, bu yılki kazı çalışmalarında buldukları ahşap tabutun çok dikkat çekici olduğunu vurgulayarak, "Bu buluntu bu civarda ilk defa karşımıza çıkıyor. Kaya mezarı içinde tahta tabut. Tabutu Hristiyanlık dönemine ait olarak değerlendiriyoruz. 6. ile 11. yüzyıllar arasında bir döneme ait. Henüz tam olarak tarihlendirebileceğimiz bir veriye ulaşamadık. Ahşap özel bir maddeyle kaplanmış. Bu yüzden günümüze kadar sağlam gelebilmiş." diye konuştu.

Şimdiye kadarki buluntuların Sbide'nin büyük bir antik kent olduğunu gösterdiğine işaret eden Aşkın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sur yapılanması, kilisenin Erken Bizans dönemine tarihlendirilmesi, kilisenin yapısı ve büyüklüğü, büyük bir kamu yapısının bulunması, nekropolün büyüklüğü, buranın önemli bir yer olduğunu gösteriyor. Bir önemli gösterge de kentin planı. Burası büyük bir yermiş ki çok uzaklardan su getirmişler. Kentin üzerindeki kayalıkların içinde su tünelleri kazılmış ve uzak bir noktadan bu tünellerle getirilen su kente dağıtılmış. Sikke, seramik gibi kalıntılar ele geçiyor. Bunların değerlendirmesini kazı evinde yapmaktayız. Kazıların 4-5 yıl daha devam edeceğini düşünüyoruz. Gelecek yıllardaki kazılarda, bölgenin şimdiye kadar gizli kalmış, tarihine ışık tutacak belge ve verilere ulaşacağımıza inanıyorum."

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Karaman Müzesi Müdürü ve Kazı Heyeti Başkanı Ercan Er de Sbide'de kazıların yoğun olarak şehir kısmında devam ettiğini dile getirerek, "Şehrin doğusunda güzel bir kilise var. Üst tarafta da nekropol alanı bulunuyor. Bu çalışmalar bitince bölgenin, Karaman'ın kültür ve turizmine büyük katkılar sağlayacağını değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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