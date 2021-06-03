Erkin Koray 'yeter' dedi!.. 'Benim emeğimi çalıp yemek mi ekmek paranız oluyor?'

Müzisyen Erkin Koray, müziğini izinsiz kullananlara 4 gün süre verdi: 'Sakın, ‘ekmek param’ falan gibi saçma sapan savlarla gelmeyin.'

Müzisyen Erkin Koray, şarkılarını izinsiz kullananlara sosyal medya hesabı üzerinden tepki göstererek 4 gün süre tanıdı.

Koray, "Bundan sonra ekibim koyduğunuz videoları rapor edecek. Sakın, 'Ekmek param' falan gibi saçma sapan savlarla gelmeyin. 'Benim ekmeğimi ve emeğimi çalıp yemek mi senin ekmek paran oluyor?' diye sorarım ben de o zaman!" dedi.

“Size 4 gün müsaade...”

Koray, bundan sonra eserlerini izinsiz kullananları mahkemeye vereceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"YouTube veya benzeri ortamlarda; benim müziklerimi öyle kafalarına estiği gibi koyan kişiler, size bir uyarım var! Bundan sonra ekibim koyduğunuz videoları rapor edecek. Bilginize sunarım. Sakın, 'Ekmek param' falan gibi saçma sapan savlarla gelmeyin. 'Benim ekmeğimi ve emeğimi çalıp yemek mi senin ekmek paran oluyor?' diye sorarım ben de o zaman! Size 4 gün müsaade... 7 Haziran Pazartesi günü başlanacak. Saçmalıklarınız yeter! Ayrıca son yıllarda, tamamen hukuksuz bir şekilde çıkan LP'lerin sahiplerini de mahkemeye vereceğim. Kim olursa olsun, bundan da haberiniz olsun da 'demedi' demeyin sonra."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.