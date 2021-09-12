Diyarbakır'da TDV Yayınevi açılışına katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'Medeniyetimizin temeli okumaya, öğrenmeye ve yazmaya dayanıyor.' dedi. Erbaş, Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetinin de 'oku' emriyle başladığını ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyarbakır'da gerçekleştirilen Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Yayınevi açılışında, İslam medeniyetinin temelinin okumaya, yazmaya, öğrenmeye, öğretmeye, ilime, irfana, bilgiye ve hikmete dayandığını belirterek, "Biz de Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu emir doğrultusunda hareket ediyoruz." dedi.

Diyarbakır'a gelen Erbaş, merkez Yenişehir ilçesinde TDV Yayınevi'nin açılışı dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

Burada konuşan Erbaş, TDV yayınlarının bir şubesini kentte açtıklarını söyledi.

"Medeniyetimizin temeli okumaya, öğrenmeye ve yazmaya dayanıyor." diyen Erbaş, Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetinin de "oku" emriyle başladığını ifade etti.

"Herkesi kitap evimize bekliyoruz"

Erbaş, ilk inen surenin okumaktan, yazmaktan, öğrenmekten ve öğretmekten başladığını dile getiren Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İkinci inen sure olan Kalem Suresi ismi üzerinde Rabb'imizin 'Kaleme ve kalemin yazdıklarına yemin olsun ki.' diye başlıyor. Buradan alacağımız çok önemli mesaj var. Demek ki İslam medeniyetinin temeli okumaya, yazmaya, öğrenmeye, öğretmeye, ilime, irfana, bilgiye, hikmete dayanıyor. Biz de Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu emir doğrultusunda hareket ediyoruz. İllerimizi kitaplarla süslüyoruz adeta. Diyarbakır'ımızın en müstesna yerinde bu kitap evimizi açıyoruz. Genç, yaşlı, çocuk, kadın herkesi kitap evimize bekliyoruz. Nasıl ki Diyarbakır mutfağı çok zenginse, midelerimizi mutfağıyla besliyorsa, burada da bu kitap evinde de ruhumuzu ve gönlümüzü besleyeceğiz inşallah."

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ise, Diyanet İşleri Başkanlığının son dönemde hizmet alanını genişlettiğini belirtti.

Çocuklardan yaşlılara kadar her seviyedeki vatandaşın inançlarını ve ihtiyaçlarını karşılayacak farklı hizmetlerin olduğuna işaret eden Karaloğlu, "Vakfın kitap kafesi de bu tür hizmetlerden biri ve Diyarbakır'ımızın ihtiyacıdır. Gençlerimizin kitapla hemhal olabileceği, ihtiyaçlarını giderebileceği, oturup sohbet edebileceği çok güzel bir mekan olmuş. Çocuklar düşünülmüş, çocuklar kürsüsü oluşturulmuş. Mütalaa sınıfları oluşturulmuş. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Diyarbakır'a, Diyarbakır'da yaşayan vatandaşlarımıza ve özellikle gençlerimize hayırlı ve uğurlu olsun." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve Vali Karaloğlu ile diğer ilgililer yayınevinin açılışını gerçekleştirdi, yayınevini gezdi.

Açılış programına, Diyanet İşleri Başkanlığı Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, Diyarbakır İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır da katıldı.

Daha sonra Diyarbakır Valiliğini ziyaret eden Erbaş, Şeref Defterini imzaladı, Vali Münir Karaloğlu ile görüştü.

Erbaş, bugün Diyarbakır'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Valimizin riyasetinde Diyarbakır'da gerçekten çok güzel hizmetler oluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak iki gün boyunca birkaç önemli programı burada gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin en büyük kitapevlerinden birisini Diyarbakır'da açtık. İnşallah okuyucusu bol olur, genci, çocuğu, yaşlısı, kadını herkes istifade eder. Bugün hafızlık icazet merasimimiz olacak. İnşallah yarın da Türkiye genelinde Kur'an kurslarımızın başlangıcını buradan yapacağız." ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.