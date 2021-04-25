En çok okunan dini kitaplar

En çok okunan ve edinilen dini kitap; Kur'an'ı Kerim. Popüler okuma bağlamında ise bazı kitaplar ön plana çıkıyor...

Din konusunda öğrenilmesi gereken çok önemli noktalar ve bu önemli noktalara değinen milyonlarca kaynak bulunuyor.

Bu açıdan bakıldığında din kitapları ile ilgili yapılacak seçimler de önem kazanıyor.

Biz de bu satırlarda en çok okunan dini kitaplara işaret etmek istiyoruz.

"En çok okunan dini kitap" dendiğinde elbette Kur'an'ı Kerim cevabını verebiliriz. Başucu kaynağımız Kur'an'ı Kerim'den ziyade son dönemde yardımcı kitaplar da rağbet görüyor. "Popüler okuma" bağlamında ise bazı kitapların yayınevlerince listede yer aldıkları malum.

İşte en çok rağbet gören dini kitaplardan bazıları:

Mesnevi

Mevlana‘nın yüzlerce yıldır okuyucularının iyiyi, doğruyu ve güzeli bulmasını sağlayan şaheseri. Vermek istediği mesajları hikayeler yoluyla anlatan, anlaşılması zor kavramları metaforlar, temsiller, örneklendirmelerle son derece kolay anlaşılır hale getiren Mevlana, bu eseriyle milyonlarca insanın gönül sarayına şeref vermekte, ilahi huzuru kalplere nakış nakış işlemektedir.

Bostan ve Gülistan

Sadi Şirazi‘nin en meşhur eseri Bostan ve Gülistan. Tam bir tasavvuf klasiği olan eser Mesnevi gibi okuyucusunun ruhunu ele geçirmekte ve başka diyarlara götürerek güzel insan olmanın derin inceliklerini hikayelerle öğretmektedir.

Hikem-i Ataiyye

İbn Ataullah İskenderi‘nin tasavvufi hikmetlerini derlediği eser. Tasavvufi hakikatleri beyitlerle anlatan bu harika eser, şiirsel diliyle okurlarını cezbetmekte, insanlığın ruhsal ve psikolojik dertlere derman olarak adeta terapi niteliği taşımaktadır.

Allah'ın Elçisi Hz. Muhammed'in Hayatı

Salih Suruç'un 1988 yılında Pakistan‘da düzenlenen Siyer yarışmasında dünya birincilik ödülü kazanan eseri. Allah'ın Elçisi Hz. Muhammed'in Hayatı. Eser roman tadında, akıcı bir üslupla kaleme alınmıştır. Okurken akıcı üslubu dikkatinizi çekecektir.

Hz. Muhammed'in Hayatı

Müslüman olmadan önceki ismi Martin Lings olan yazar Ebubekir Siraceddin‘in yazdığı Hz. Muhammed'in Hayatı isimli eseri. Peygamber Efendimizin hayatını bir muhtedinin dilinden okumak isteyenler için güzel bir kitap. Farklı bir bakış açısına sahip olan yazar Kitab-ı Mukaddes'ten de alıntılar yaparak Hz. Peygamber'in hayatı hakkında okurunu bilgilendirmeye çalışıyor.

Kendini Kınayan Nefis

Emre Droman, kitabıyla Kur'an ile haşır neşir olup onun hem tüm insanlığa hem de bireye özel olarak seslendiğini duyurmaya çalışmıştır. Kitabın anlatım dili oldukça yalın, anlaşılır ve akıcı. Bir Akademisyen olan Emre Dorman okuyucular için her zaman sade ve akıcı bir üslup kullanmıştır. Kendini Kınayan Nefis kitabında ise sürükleyici bir roman hissiyatı uyandırmaktadır. Kitap içerisinde günlük yaşamdan kişilerin hal ve durumları anlatılmıştır.

Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler

Rasim Özdenören tarafından kaleme alınan Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler kitabı ilk olarak 1985 yılında basılmıştır. 4 bölümden oluşa bu kitap yazarın 70'li ve 80'li yıllarda kaleme aldığı denemelerden oluşmaktadır. Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler kitabı 9. Basımında gereksiz alanların çıkarılması ile daha da sade bir hale gelmiştir.

Allah'sız Müslümanlık

Ömer Lütfi Mete tarafından kaleme alınan ve en popüler dini kitaplardan biri olan Allah'sız Müslümanlık kitabında genel olarak cihad, kadın, akıcılık gibi konular ele alınmıştır. Allah'sız Müslümanlık kitabı giriş bölümü ile birlikte 9 ayrı bölümden oluşmaktadır. Birçok yönden konuları ele alan kitap kesinlikle okunması gereken dini kitaplardan biri.

Dine Karşı Din

Ali Şeriatı çok tartışılan bir yazar olsa da Dine Karşı Din kitabı kısa sürede su akıcılığında okunacak eserlerden biridir. Okuyucuları bazı düşüncelerine katılmadıklarını ifade etmiş ama genel anlamda ufuk açıcı bir kitap olarak değerlendirilmiştir. “İki şeyi asla unutma. Allah'ı ve ölümü… İki şeyi de unut! Yaptığın iyiliği ve gördüğün kötülüğü.” kitabın bir nevi mottosu..

İslam'ın Dirilişi

Her müslümanın kitaplığında olması gereken eserlerden biri. Usta kalem Sezai Karakoç'un derin ve etkileyici üslubu ile kaleme aldığı İslam'ın Dirilişi en iyi dini kitaplar listesinde varlığını koruyor. Sezai Karakoç eserlerinde kendi döneminden ziyade hep gelecek nesillere seslenmeyi tercih etmiştir.“Müslüman, İslamı öyle sağ ve diri, canlı yaşa ki, seni öldürmeye gelen sende dirilsin.”

İslam'da Cinsellik

Arif Tekin bu kitabında İslam dininde cinsellik konusunu tüm detayları ile ele almıştır. Bu konuda doğru bilinen yanlışları ve merak ettiğiniz tüm soruların cevabını alabilirsiniz.

“İnsanlık olarak barbarlıktan – uygarlık aşamasına mı geçtik? Yoksa uygarlıktan barbarlığa geri adım mı attık?”

Uydurulan Din ve Kuran'daki Din

İslam dininin Kuran dışında başka bir kaynağa ihtiyaç duymadığını net ve rasyonel şekilde açıklayan bir kitaptır. Din konusunda aklınızdaki tüm soruların cevabını alabileceğiniz eşsiz bir eser. Manevi dünyanıza ışık tutacak olan bu kitap Kuran Araştırmaları Grubu tarafından hazırlanmıştır.

"Unutulmamalıdır ki esas olan, doğru cevabı bulmaktır; yanlış cevabı benimsemektense cevabı bilmediğini bilmek daha iyidir."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.