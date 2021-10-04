Osmanlı tarihi boyunca nüfusa oranla en çok entelektüel çıkaran ilin Amasya, en azının ise Yozgat olduğu görüldü.

Twitter'da @uhcensored kullanıcı adlı bir hesap dikkat çeken paylaşımda bulundu.

Söz konusu hesap, Cumhuriyet döneminde yapılan bir araştırmayı, Tıp doktoru ve akademisyen Şevket Aziz Kansu'yu kaynak göstererek aktardı. Buna göre, Osmanlı tarihi boyunca nüfusa oranla en çok entelektüel çıkaran ilin Amasya, en azının ise Yozgat olduğu görüldü.

Yapılan paylaşım şöyle:

"Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan araştırmada, Osmanlı'da yaşamış 908 entelektüel (şeyh, şair, tarihçi, doktor, matematikçi, coğrafyacı) belirlenmiş ve onların doğum yerine bakılmış. Osmanlı tarihi boyunca nüfusa oranla en çok entelektüel çıkaran il Amasya, en az ise Yozgat'mış"

Kaynak: odatv.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.