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TIMETURK / KÜLTÜR / En çok 'entelektüel' çıkaran il

En çok 'entelektüel' çıkaran il

Osmanlı tarihi boyunca nüfusa oranla en çok entelektüel çıkaran ilin Amasya, en azının ise Yozgat olduğu görüldü.

3 Saat Önce
2021-10-04 14:05:12
En çok 'entelektüel' çıkaran il

Twitter'da @uhcensored kullanıcı adlı bir hesap dikkat çeken paylaşımda bulundu.

Söz konusu hesap, Cumhuriyet döneminde yapılan bir araştırmayı, Tıp doktoru ve akademisyen Şevket Aziz Kansu'yu kaynak göstererek aktardı. Buna göre, Osmanlı tarihi boyunca nüfusa oranla en çok entelektüel çıkaran ilin Amasya, en azının ise Yozgat olduğu görüldü.

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Yapılan paylaşım şöyle:
"Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan araştırmada, Osmanlı'da yaşamış 908 entelektüel (şeyh, şair, tarihçi, doktor, matematikçi, coğrafyacı) belirlenmiş ve onların doğum yerine bakılmış. Osmanlı tarihi boyunca nüfusa oranla en çok entelektüel çıkaran il Amasya, en az ise Yozgat'mış"

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Kaynak: odatv.com

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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