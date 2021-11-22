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Einstein'ın el yazması açık artırmaya çıkıyor

Albert Einstein'in 100 yıldan uzun bir süre önce kaleme aldığı 54 sayfalık el yazması makale satışa çıkıyor. Fransa'da düzenenlecek olan müzayedede tarihi eser niteliğindeki el yazmasına 2-3 milyon euro ödenmesi bekleniyor.

58 Dakika Önce
2021-11-22 10:33:27
Einstein'ın el yazması açık artırmaya çıkıyor

Dünyaca ünlü teorik fizikçi Elbert Einstein'in bir el yazması açık artırmayla satışa çıkıyor.

El yazmasının görelilik teorisinin ön hazırlıklarını içerdirdiği belirtiliyor. Fransa'daki Aguttes Müzayede Evi'nde satışa çıkacak olan el yazmasının 2 - 3 milyon euroya alıcı bulması bekleniyor.

Müzayedeyi düzenleyen Christie's'ten yapılan açıklamada, "Şüphesiz ki bu şimdiye kadar açık artırmaya çıkan en değerli Einstein el yazması" denildi.

El yazmasının 1913 - 1914 yılları arasında İsviçre'nin Zürih kentinde kaleme alındığı belirtildi. Makale İsviçreli mühendis Michele Besso'yla birlikte kaleme alındı. Christie's Besso'nun elindeki makalenin uzun yıllar çok iyi durumda korunduğunu belirtti.

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20. yüzyılın en büyük bilim insanlarından biri olarak gösterilen Albert Einstein görelilik teorisinin kurucuları arasında. Einstein 1921 yılında Nobel ödülü aldı. Popüler kültürde dahi bilim insanı olarak kabul edilen Einstein ayrıca kuantum mekaniğine yaptığı katkılarla da biliniyor.

Kaynak: ntv.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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