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Edip Cansever'in 17-18 yaşlarındayken kendisine gösterdiği şiirleri okuduktan sonra 'Bu şiirler çok güzel, hepsi de çok güzel. Ama hiçbiri şiir değil' diyen kimdir?
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TIMETURK / KÜLTÜR / Edip Cansever'in 17-18 yaşlarındayken kendisine gösterdiği şiirleri okuduktan sonra 'Bu şiirler çok güzel, hepsi de çok güzel. Ama hiçbiri şiir değil' diyen kimdir?

Edip Cansever'in 17-18 yaşlarındayken kendisine gösterdiği şiirleri okuduktan sonra 'Bu şiirler çok güzel, hepsi de çok güzel. Ama hiçbiri şiir değil' diyen kimdir?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.

49 Dakika Önce
2021-11-15 00:17:22
Edip Cansever'in 17-18 yaşlarındayken kendisine gösterdiği şiirleri okuduktan sonra 'Bu şiirler çok güzel, hepsi de çok güzel. Ama hiçbiri şiir değil' diyen kimdir?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster programındaki Edip Cansever'in 17-18 yaşlarındayken kendisine gösterdiği şiirleri okuduktan sonra "Bu şiirler çok güzel, hepsi de çok güzel. Ama hiçbiri şiir değil" diyen kimdir?

ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor. Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı. Edip Cansever'in 17-18 yaşlarındayken kendisine gösterdiği şiirleri okuduktan sonra "Bu şiirler çok güzel, hepsi de çok güzel. Ama hiçbiri şiir değil" diyen kimdir?

SORU: Edip Cansever'in 17-18 yaşlarındayken kendisine gösterdiği şiirleri okuduktan sonra "Bu şiirler çok güzel, hepsi de çok güzel. Ama hiçbiri şiir değil" diyen kimdir?

A- Yahya Kemal Beyatlı

B- Ahmet Hamdi Tanpınar

C- Cemal Süreya

D- Peyami Safa

CEVAP: B

(ahaber)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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