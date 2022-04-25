Edebiyat dünyasını sarsan 'çalıntı' iddiası

Dünyanın en önemli edebiyatçılarından Shakespeare hakkındaki 'çalıntı' iddiası sanat dünyasını sarstı. Uzun araştırmalar sonucu elde edilen bulgulara göre İngiliz yazarın 'Cymbeline' oyunu, aslında Thomas North'un el yazması, yayımlanmamış bir eserinin planı ve detaylarıyla şaşırtıcı derecede benzerlik taşıyor.

Gelmiş geçmiş en büyük edebiyatçılardan biri kabul edilen İngiliz yazar ve şair William Shakespeare hakkında ortaya atılan iddia, edebiyat dünyasının gündemine oturdu. Buna göre, Shakespeare'in "Cymbeline" oyunu, I. Elizabeth dönemi saray mensuplarından yazar Sir Thomas North'un şu anda kayıp olan bir oyunuyla şüphe uyandıracak kadar benzerlikler barındırıyor.

The Guardian'da yer alan makaleye göre; Fabyan's Chronicle'ın (Roma döneminden Henry VII'ye kadar İngiliz ve Fransız tarihinin bir özeti) 1533 tarihli baskısı, North'un el yazmalarındaki planın, Shakespeare'in ünlü trajikomedisiyle paralel olduğunu gösteriyor.

'SHAKESPEARE, NORTH'UN NOTLARINI KULLANMIŞ, BAŞKA AÇIKLAMASI YOK'

Kitabı Harvard Üniversitesi'nin Houghton Kütüphanesi'nden gün yüzüne çıkaran Michael Blanding, bu notların Shakespeare'in oyununa dayanan, ondan sonra kaleme alınan yazılar olamayacağını çünkü oyunun ilk performans tarihi olan 1609-10'dan yaklaşık altı yıl önce North'un öldüğünü söyledi.

Blanding, "Bu, North'un notlarının Shakespeare tarafından daha sonra uyarlayacağı kendi oyunu için kullanılmasından başka bir şekilde yorumlanması zor olan devrim niteliğinde bir keşif" dedi.

İNTİHAL YAZILIMIYLA İNCELENDİ

Bulgular, 2005'ten beri Hamlet, diğer oyunlar ve North'un yazıları arasındaki bağlantıları ortaya çıkarmak için intihal yazılımı kullanan araştırmacı Dennis McCarthy tarafından analiz edildi. McCarthy'nin araştırması, Blanding'in geçen yıl Hachette tarafından yayınlanan ve kısa bir süre sonra In Shakespeare's Shadow adıyla yeniden yayınlanacak olan North by Shakespeare adlı kitabına ilham verdi.

İKİ ÇALIŞMANIN PLANI ARASINDA BÜYÜK BENZERLİK

Blanding de incelenen el yazmalarının Shakespeare'in Cymbeline'iyle birçok benzerlik taşıdığını şu sözlerle anlatıyor:

"Örneğin, her ikisi de Julius Caesar'ın Britanya'yı tekrar tekrar işgal etme girişimlerinden bahsederek İngiliz kralları tarafından Roma'ya ödenen haraç meselesine yoğun bir şekilde odaklanıyor. Ayrıca, her ikisi de Cymbeline'in oğulları Guiderius ve Arviragus'a odaklanıyor, bir düşmanı öldürmek için kendini gizleyen bir karakter stratejisini içeriyor ve tarihsel olarak gerçekten de İskoçya'da savaşan bir "çim duvarının" savaşından bahsediyor."

Pensilvanya'daki Lafayette Koleji'nden emekli profesör June Schlueter'in de araştırmasına dahil olduğu McCarthy şunları söyledi:

“Sanırım North bunu bir oyun taslağı olarak yazıyor. Kullanacağı tarihi örnekleri topluyor ve hepsi aynı temaya dayanıyor… İngiltere'ye karşı Roma."

'CYMBELINE DEHASININ ARDINDA THOMAS NORTH VAR'

McCarthy bir Shakespeare inkarcısı olmadığını ama akademisyenlerin, Fabyan'ın Chronicle'ını bir kaynak olarak kabul ettiğini söyleyerek "Cymbeline'in arkasındaki yaratıcı dehanın aslında Thomas North olduğunda şiddetle ısrarcı olduğunu" söyledi.

McCarthy ayrıca çalışmasında, bu notların Shakespeare'in oyununun arka planı, karakterleri ve diliyle ilgili de olduğunu ekleyerek "North'un el yazmalarında çoğu şey, Shakespeare'in oyununda bahsedilen karakterler ve olaylarla ilgili ve hemen hemen hepsinin asli önemi var" diye konuştu.

AYNI KELİME İKİ ESERDE DE YANLIŞ YAZILMIŞ

Cassibellan'ın Cassibulan olarak yanlış yazılması gibi ayrıntılara da dikkat çeken McCarthy şu ifadeleri kullandı:

"Shakespeare'in Cymbeline'inin 1623 tarihli ilk folyosunda Kraliçe, Romalılarla savaşan eski bir İngiliz kralından 'Cassibulan' olarak bahseder. Oyun yazarının Cassibulan'ı, aslında Cassibellan'ın yanlış yazılmış hali ve bu oyundan önce ismin bu şekilde kullanıldığı hiçbir metin yok. North'un notundan, ismin yanlış yazılmasından onun sorumlu olduğu da açıkça görülüyor."

McCarthy, bazı bilim adamlarının bu tür keşiflerden rahatsız olduğunu söyleyerek "Keşif üstüne keşif elde ettik, bunu görmezden gelmek çok zor hale geldi. Elimizde yadsınamaz kanıtlarımız var" dedi.

Kaynak: karar.com

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