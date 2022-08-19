Düzce'nin tarihinde dönüm noktası olacak

Düzce’nin milattan öncesine dayanan tarihinin gün ışığına çıkarıldığı Prusias Ad Hypium Antik Kenti Tiyatro’sunda Apollo heykelinin bulunması heyecan yarattı.

Sahne önünde hummalı bir şekilde kazı çalışmaları yapan Düzce Belediyesi kazı ekibi ve arkeologlar, başta Apollo olmak üzere birçok heykel buldu. Heykellerde iyileştirme yapmak için İstanbul Arkeoloji Müzesi ile iletişime geçildi.

DOĞRU İŞ YAPIYORUZ

Kazı alanını ziyaret eden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, son derece kıymetli heykellerin çıkarıldığını belirtti. Konuralp'in Batı Karadeniz ve Düzce'nin kalbi olduğunun altını çizen Özlü, “ Bugünlerde yaptığımız kazılarda son derece kıymetli heykeller çıkardık. Düzce'de Apollo heykeli bulduk. Bir depremde kırıldığını tahmin ettiğimiz Apollo heykelinin iyileştirilmesi için İstanbul Arkeoloji Müzesi ile görüşeceğiz. Apollo heykelinin bulunması Düzce tarihi için önemli bir dönüm noktasıdır.Burası Düzce'nin ve Batı Karadeniz'in kalbidir. Ortaya çıkan eserlere baktıkça Düzce'nin geçmişi ve tarihini ile ilgili geleceğe ışık tutan eserlerin gün ışığına çıkarılması bana son derece mutluluk veriyor” dedi.

Büyük bir medeniyeti ortaya çıkarıyoruz

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “ 10 bin kişilik bir tiyatronun olduğu bir bölgenin yaklaşık 100 bin nüfusa sahip olduğu arkeologlar tarafından söyleniyor. Düzce genellikle Cumhuriyet döneminde oluşan bir şehir olarak bilinir. Ama kazılarda bunun tam tersi olduğu ortaya çıkıyor. Düzce tarihi bir şehir, milattan öncesine kadar dayanan bir uygarlığa sahip bir şehre sahibiz. Biz Konuralp antik kentinde, büyük bir medeniyeti ortaya çıkartıyoruz. Kazı çalışmalarımız sadece tiyatro ile kalmayacak. Ne kadar eser varsa onları günümüzle tanıştırmaya devam edeceğiz” diyerek sözlerini noktaladı.





Apollon (Latince: Apollo), mitolojide müziğin, sanatların, Güneş'in, ateşin ve şiirin tanrısı, kehanet yapan, bilici tanrıdır. Aynı zamanda kâhinlik yeteneğini diğer insanlara da transfer edebilir. Biseksüel yönüyle ağır basan Apollon'un mitolojideki eşi Kassandra olup Zeus ve Leto'nun oğlu, Artemis'in ikiz kardeşidir. Sarışın ve çok yakışıklıdır. Orijini Yunan olan Apollon, Roma mitolojisine Apollo ismiyle geçmiştir. Mitolojideki en önemli tanrılardan biri olan Apollon, Anadolu kökenlidir.

1.HEYKEL

Apollo Citharoedus

Apollonun bir kithara ile birlikte heykelidir. Ölçüleri yaklaşık 1.90 boyunda 60 cm eninde, başında defne yapraklarından diadem( taç), saçlar fiyonk şeklinde toplanmıştır. Elinde kithara vardır. MS 2. YY. tarihlendirilmektedir. Üzerinde Chlamys (kıyafet) vardır.

2.HEYKEL

Kadın heykeli; üzerinde chiton(kıyafet) ile betimlenmiş baş kısmı kırık olup ayaklarının altında kaidesi ile birliktedir. Genişlik 60 cm, Boyu yaklaşık olarak 1,90 boyundadır.

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