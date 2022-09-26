Dünyada eşi benzeri yok! Türkiye'de heyecanlandıran keşif

Hatay'ın Erzin ilçesindeki Epiphaneia Antik Kenti'ndeki kazılarda, kırsal aktivitenin anlatıldığı ve her ayın karşılığında personifikasyonun (kişileştirme) yer aldığı 'Takvimler Mozaiği' bulundu. Doç. Dr. Banu Özdilek, ' Bronz Çağ'a tarihlenen seramiklerle birlikte kentin tarihi 5 bin yıl önceye kadar gidiyor. Mozaikler, dünyada eşi benzeri olmayan kırsal aktivitenin anlatıldığı Takvimler Mozaiği ve her ayın karşılığında bir personifikasyon (kişileştirme) var.' dedi.

İssos Harabeleri olarak da bilinen Epiphaneia Antik Kenti'nde 2006'da kurtarma kazısı olarak başlayan çalışmalar devam ediyor.

Bu yılki sezon kazılarında bulunan sikke ve mozaik gibi eserlerin yanı sıra Bronz Çağ'a tarihlenen seramikler, kent tarihinin 5 bin yıl öncesine dayandığını ortaya koydu.

Kazının bilimsel danışmanı ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Banu Özdilek, AA muhabirine, dönem kazılarına 40 kişilik bir ekiple başladıklarını söyledi.

Epiphaneia Antik Kenti'nin Hatay'ın geçmişten günümüze kadar korunmuş tek antik kenti olduğunu dile getiren Özdilek, burada çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

-DÜNYADA EŞİ BENZERİ YOK: TAKVİMLER MOZAİĞİ BULUNDU

Kazılarda heyecan veren buluntulara rastladıklarını aktaran Özdilek, şöyle devam etti:

"Bronz Çağ'a tarihlenen seramiklerle birlikte kentin tarihi 5 bin yıl önceye kadar gidiyor. Osmanlı dönemine kadar kesintisiz 27 kültürün izlerini kazılar sonunda materyal kültür incelemesi ve mekansal analizle tespit ettik. Çok güzel taban mozaikleri bulduk. Mozaikler, dünyada eşi benzeri olmayan kırsal aktivitenin anlatıldığı Takvimler Mozaiği ve her ayın karşılığında bir personifikasyon (kişileştirme) var. Biz bu sene yaptığımız kazılarda haziran ve temmuz ayının personifikasyonuna rastladık. Burada geometrik bir bordür içerisinde figürler ve yazıtlı anlatımlar var. Yazıtlarda ise ayın anlatımı ve yanında buna denk gelen Roma astrolojisindeki burçlar bulunuyor."

Özdilek, kazılarda Helenistik, Bizans, Osmanlı, Abbasi dönemlerine ait çok çeşitli zaman aralığında sikkeler de bulduklarını söyledi.

Bölgede cam buluntulara ve bunlara ait atölyelere de rastladıklarını dile getiren Özdilek, "Deneysel arkeoloji çalışmaları yaptık. Buğdayla ilgili çok sayıda değirmen taşları ile dibekler ele geçiyor. Biz bu değerlerin Antik Çağ'dan günümüze hiç kopmadan devam ettiğini gördük, tespit ettik." diye konuştu.

Önümüzdeki dönem kazıların Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütüleceğini belirten Özdilek, bilim ekipleri ve öğrencilerle okul olarak burayı bilimsel kazı istasyonuna çevireceklerini söyledi.

Amaçlarının kazı çalışmaları ile birlikte İssos'a ören yeri statüsü kazandırmak olduğunu aktaran Özdilek, kazılarla ortaya çıkarılan yapıların restorasyonu için projeler ürettiklerini kaydetti.