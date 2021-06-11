Dünya en çok hangi dili konuşuyor?

Bir dilin uluslararası kullanılırlığı kadar kaç kişi tarafından kullanıldığı da önemli. İngilizce en geçerli dil gibi görünse de en çok konuşulan dili ise ülkelerin nüfusu belirliyor

2020 yılının UNESCO verileri incelendiğinde dünyada en fazla kullanılan dillerin Çince ve İngilizce olduğu görülür. Dünya dilleri sıralamasına giren Arapça ve Hintçe bu başarıyı ülke nüfuslarına borçlu. Malayca da, dünyada dağılım gösteren Malezyalılar tarafından farklı coğrafyalara dağılmayı başarıyor ve yaygın bir dil haline geldi.

Bu açıdan bakıldığında dünya genelinde en çok kullanılan ilk 10 dil ise şöyle:

Nüfusun desteğiyle Çin dili önde

Dünya genelinde pek konuşulmasa da nüfusunun da etkisi ile Mandarin en çok konuşulan dil. Çin'de konuşulan ve resmi kabul edilen bu lisan en kalabalık ülke olarak 1 milyardan fazla kişi tarafından kullanılıyor,

İngilizce uluslararası ama ikinci

Dünya üzerinde birçok ülkede konuşulan diller arasında İngilizce yer alıyor. Üstelik resmi olarak ilan edilen birçok ülke varr. İngilizce Resmi Dili olan ülkeler, Yeni Zelenda, Kanada, Amerika, Güney Afrika, İngiltere, Hong Kong, Avustralya, Zimbabve gibi oluyor. Bu nedenle Dünya üzerinde 508 milyon insan İngilizce konuşarak 2. Sırada yerini alıyor.Yaygın diplomatik dil olmasına rağmen ikinci sırada yer almakta.

500 milyonu zorlayan Hintçe

Hintçe genel olarak Hindistan'da konuşulsa da ülkenin insan sayısının yüksek olması ile en çok konuşulan diller arasında yer alıyor. Üstelik Hintçe dilini konuşan Hindistan'da her geçen gün nüfus artıyor. Bu nedenle ilerleyen zamanlarda ilk sıralardan iyi bir yer alabilme potansiyeli de taşıyor. 497 milyon insan Hintçe konuşarak 3. sırada yerini alıyor.

Latin Amerika destekli İspanyolca

İspanyolca oldukça yaygın bir dil. Güney Amerika ile Orta Amerika ülkelerinde ana dil olarak kullanılmaktadır. İspanyolca İngilizce ile benzer kelimelere de sahiptir. İspanyolca dili konuşan ülkeler bu nedenle çoktur. 392 milyonu aşkın insan sayısı İspanyolca konuşarak bu dili 4.sıraya taşıyor. Latin ülkelerinin tarihi sürecinde İspanya-Portekiz sömürgesine maruz kalması bu bölgede dilin tutulmasına neden oldu.

Rus dili ve Sovyet etkisi

Gelişen teknoloji sayesinde ülkesinin dilini daha çok konuşulan diller arasına girmeyi başarmıştır. Bununla birlikte kalabalık bir nüfusa da sahip. Birleşmiş Milletlerin 6. Dili olarak da bilinen Rusça dili konuşan ülkeler, Amerika, Rusya, Belarus, Kazakistan, Ukrayna oluyor. Bununla birlikte ortalama 277 milyon insan Rusça dili konuşarak 5. sırada bulunuyor.Rus dilinin yaygınlık kazanmasında eski Sovyet etkisinin payı büyük.

Arapça'ya dini katkı

Arapça dili uzun yıllar boyunca birçok ülkeye hakim diller arasında. Özellikle Orta Doğu'da Arapça dili konuşan ülkeler, Suudi Arabistan, Mısır, Kuveyt Irak, Lübnan, Suriye ve Ürdün var.Farklı ülkelerde de Müslüman olan herkes Arapça bilmekte. Durum böyle olunca ortalama 246 milyon insan Arapça dili konuşarak 6. Sırada Arapça dili yer alıyor. İslam dini ve arapçe tesiri bu dilin coğrafi yayılımında etkili unsar olmuytur.

Bengalce'nin yükselişi

Bangladeş 150 milyona yaklaşık nüfusu ile en kalabalık ülke olmaya aday ülkelerden bir tanesi. Bu nedenle burada kalan herkesin Bengal dili konuştuğunu düşündüğümüzde ortalama rakam 211 milyonu bularak 7. Sırada Bengal dili yer alıyor.

Denizaşırı Portekizce

Portekiz oldukça küçük bir ülke olmasına rağmen dili oldukça yaygın olan diller arasında. İspanya ile arasında ki bağı kopararak 12 yüzyıldan itibaren bağımsız halde yaşıyorlar. Fakat Portekizce dili Denizci Prens Henry ve Vasco De Gama tarafından dünyanın dört bir tarafında ün sarmayı başardı. Tabi en çok Portekizce dili konuşan yerler Brezilya ana dili olarak konuşmak üzere, Mozambik, Macau, Venezuela ve Angola oluyor. Böylece dünya üzerinde 191 milyon kişi konuşarak 8.sırada kendine yer buluyor.

Malayca'yı Ada nüfusu patlattı

Endonezya dili konuşan ülkeler, Malayca, Endonezya ve Malezya'da kullanılıyor. Fakat bu dil oldukça farklı lehçelerde konuşulduğu için tam bir rakam vermesi de bu nedenle zorlaşıyor. Tabi ki en yaygın olanı ise Endonezya lehçesi oluyor. Dünya üzerinde en çok konuşulan listesinde 159 milyon insan konuşarak 9.sırada yer alıyor.

Romantizmin yaygın dili Fransızca

ünya üzerinde konuşulan en romantik dil olarak Fransızca ilan ediliyor. Konuşma açısından daha kibar ve kulağa hoş gelen bir dildir. Fransızca dili konuşan, Fransa dışında Haiti, Belçika, Ruanda, Kanada, Kamerun ülkeleri de eşlik ediyor. Durum böyle olunca ortalama olarak Fransızca dili konuşan 129 milyon kişi olduğu tahmin ediliyor. Üstelik toplam 29 ülkede de resmi dil olarak kullanılmakta.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.