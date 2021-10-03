DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
BioNTech aşısı hakkında önemli araştırma: Oluşturduğu bağışıklık kısa sürede bitiyor
İran'dan ABD'ye bloke edilen 10 milyar doları serbest bırakın çağrısı
Politico: ABD, Türkiye’ye yaptığı gibi Hindistan’a da yaptırım uygulayacak mı?
Düzce'de tırtıl istilası
İran'dan Bakü yönetimine 'İsrail' uyarısı
Fransız Katolik Kilisesi'nde skandal: Binlerce pedofil kayıtlara geçti
Einstein’ın 1896 tarihli lise karnesinde dikkat çeken matematik dersleri detayı
'METE, hedefi 12'den vuracak'
Cezaevindeki çatışma büyüyor: Asker tanklarla girdi!
MHP kafilesinin bulunduğu midibüs kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var
Toplantıya giden MHP’lilerin midibüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Burdur'da 4,2 büyüklüğünde deprem
' Taliban, Afganistan sınırlarına intihar bombacıları yerleştirecek'
İmran Han: 'ABD er ya da geç Taliban'ı tanıyacak'
Otomotiv devi Mitsubishi’de hileli denetim istifası

TIMETURK / KÜLTÜR / Dostoyevski'nin 'Karamazov Kardeşler' adlı eserinin el yazısı taslağı

Dostoyevski'nin 'Karamazov Kardeşler' adlı eserinin el yazısı taslağı

Ünlü Rus yazarı Dostoyevski’nin başyapıtı olarak bilinen Karamazov Kardeşler adlı eseri yazarken tuttuğu el yazma taslağı dikkat çekiyor. Yazar, romanını yazarken tuttuğu taslak sayfasının her yerini çalışma notlarıyla ve çizimlerle doldurduğu görülüyor.

4 Saat Önce
2021-10-03 08:51:06
Dostoyevski'nin 'Karamazov Kardeşler' adlı eserinin el yazısı taslağı

Ünlü Rus yazarı Fyodor Dostoyevski'nin hayatının zirve romanı olarak bilinen 'Karamazov Kardeşler'i yazarken tuttuğu el yazma taslağı (1880) dikkat çekiyor.

FAsDtiWXIAojTnr

Yazar, romanını yazarken tuttuğu taslak sayfasının her yerini çalışma notlarıyla doldurduğu görülüyor.

200px-Fyodor_Dostoyevsky_manuscript_and_drawing_18

Dostoyevski'nin taslak sayfasını sadece çalışma notlarıyla değil, çizimleri de dikkat çekiyor.

200px-Fyodor_Dostoyevsky_manuscript_and_drawing_17

Karamazov Kardeşleri romanın büyük bir bölümü Starya Russa'da yazılmıştır. Dostoyevski, oldukça ağır bir dili olan roman için iki yıla yakın zaman harcamış ve 1880 yılının Kasım ayında bitirmiştir. Kitabın yayımlanmasından yaklaşık dört ay sonra yine bu kitap için hazırladığı büyük çaplı bir proje olan 'Büyük Bir Günahkar'ın Anıları ile uğraşırken ölmüştür.

1200px-Dostoevsky_1872

Karamazov Kardeşler romanı Rus edebiyatının ilk 'felsefe düzeyinde roman- tragedya türü romanı örneği de olmaktadır. Ayrıca bu roman yazarın insan ruhunu en iyi analiz ettiği insan ruhunun derinliklerine en iyi inebildiği romanı olarak da dikkatleri çekmiştir. Bu roman Dostoyevski'nin başyapıtı olarak kabul edildiği gibi Rus ve Dünya Edebiyatının başlıca klasik eserlerinde ve baş yapıtlarından birisi olarak kabul edilmektedir.

kitap

Dostoyevski'nin “Karamazov Kardeşler” romanı 1921′den başlayarak birçok kez sinemaya ve televizyona uyarlanmıştır. 
Eser pek çok dile çevrilmiş, her zaman ve her ülkede yapılan en çok satanlar, en çok okunanlar, en sevilen romanlar gibi listelerde en üst sıralarda yer almıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
CANLI YAYIN