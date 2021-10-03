Dostoyevski'nin 'Karamazov Kardeşler' adlı eserinin el yazısı taslağı

Ünlü Rus yazarı Dostoyevski’nin başyapıtı olarak bilinen Karamazov Kardeşler adlı eseri yazarken tuttuğu el yazma taslağı dikkat çekiyor. Yazar, romanını yazarken tuttuğu taslak sayfasının her yerini çalışma notlarıyla ve çizimlerle doldurduğu görülüyor.

Ünlü Rus yazarı Fyodor Dostoyevski'nin hayatının zirve romanı olarak bilinen 'Karamazov Kardeşler'i yazarken tuttuğu el yazma taslağı (1880) dikkat çekiyor.

Yazar, romanını yazarken tuttuğu taslak sayfasının her yerini çalışma notlarıyla doldurduğu görülüyor.

Dostoyevski'nin taslak sayfasını sadece çalışma notlarıyla değil, çizimleri de dikkat çekiyor.

Karamazov Kardeşleri romanın büyük bir bölümü Starya Russa'da yazılmıştır. Dostoyevski, oldukça ağır bir dili olan roman için iki yıla yakın zaman harcamış ve 1880 yılının Kasım ayında bitirmiştir. Kitabın yayımlanmasından yaklaşık dört ay sonra yine bu kitap için hazırladığı büyük çaplı bir proje olan 'Büyük Bir Günahkar'ın Anıları ile uğraşırken ölmüştür.

Karamazov Kardeşler romanı Rus edebiyatının ilk 'felsefe düzeyinde roman- tragedya türü romanı örneği de olmaktadır. Ayrıca bu roman yazarın insan ruhunu en iyi analiz ettiği insan ruhunun derinliklerine en iyi inebildiği romanı olarak da dikkatleri çekmiştir. Bu roman Dostoyevski'nin başyapıtı olarak kabul edildiği gibi Rus ve Dünya Edebiyatının başlıca klasik eserlerinde ve baş yapıtlarından birisi olarak kabul edilmektedir.

Dostoyevski'nin “Karamazov Kardeşler” romanı 1921′den başlayarak birçok kez sinemaya ve televizyona uyarlanmıştır.

Eser pek çok dile çevrilmiş, her zaman ve her ülkede yapılan en çok satanlar, en çok okunanlar, en sevilen romanlar gibi listelerde en üst sıralarda yer almıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.