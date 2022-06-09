Diyarbakır'daki restorasyon çalışmasında 3 insan iskeleti ve kemikler bulundu

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan tarihi İçkale'de yapılan restorasyon çalışmalarında 3 insan iskeleti ve kemikler bulundu. İskelet ve kemikler, hangi döneme ait olduklarının belirlenmesi amacıyla incelemeye götürüldü.

Sur ilçesinde bulunan tarihi İçkale'de yapılan restorasyon çalışmalarında 3 insan iskeletine ve kemiklere rastlandı. İskelet ve kemikler, usulüne uygun olarak kayıt altına alındıktan sonra Diyarbakır Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İskelet ve kemiklerin antropologlar tarafından yapılacak incelemesinin ardından hangi döneme ait oldukları belirlenecek.

Yapılan ilk incelemede insan iskeletleri ve kemiklerin yakın döneme ait olmadığı belirtilirken, Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren ve yönetim kurulu üyeleri de restorasyon çalışmasının yapıldığı alana giderek konu ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.

DİYARBAKIR BAROSUNDAN AÇIKLAMA

Diyarbakır Barosundan konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Restorasyon çalışması yürüten özel şirkete ait yetkililerle yapılan görüşmede mayıs ayında çalışmalar esnasında 3 insan iskeletine denk geldiklerini, söz konusu insan iskeletlerini usulü dahilinde kayıt altına alıp görüntülediklerini, tutanağa bağladıklarını ve raporlarıyla birlikte Müze Müdürlüğü'ne teslim ettikleri bilgisini vermişlerdir. Müze yetkilileri ile yapılan görüşmede üç insana ait iskeletlerin kendilerine teslim edildiğini, muhafaza altına aldıklarını bilgisi verilmiştir. Diyarbakır Barosu olarak süreci takip edip insan iskeletlerinin kime ve hangi tarihe ait olduğu konusunda yasal süreci başlatacağımızı kamuoyuyla paylaşırız" denildi. DHA .