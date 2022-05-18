Diyanet'ten Irak adımı

Diyanet İşleri Başkanlığı Irak'ta dini eğitim ve insani yardım faaliyetleri başlatacak

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Selim Argun, Irak'ta dini eğitim, öğretim ve insani yardım faaliyetleri başlatacaklarını belirtti.

Irak'ın Kerkük kentine beraberindeki heyetle resmi ziyaret gerçekleştiren Argun, Kerkük Valisi Rakan Said ile bir araya geldi.

İkili görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Argun, Irak'a yaptıkları ziyaret kapsamında Bağdat'ta önemli ve başarılı temaslarda bulunduklarını ifade etti.

Son iki yılda Kovid-19 salgını nedeniyle bu tür ziyaretleri yapamadıklarını ve gecikmeli olarak bunu gerçekleştirdiklerini dile getiren Argun, uzun zamandan beri gönüllerinde Irak'ın Bağdat, Kerkük ve Erbil kentlerindeki paydaş kuruluşlarla bir araya gelme arzusu olduğunu ve bunun bugüne nasip olduğunu bildirdi.

Bağdat temasları sırasında Irak Sünni Vakfı Başkanı Abdulhalik el- Azzavi ile bir araya geldiklerini aktaran Argun, iki kurum arasında iş birliği olanaklarını ele aldıklarını dile getirdi.

İki taraf arasında iş birliği anlaşması imzalanacağını belirten Argun, bu anlaşmaya bağlı olarak dini eğitim, öğretim ve insani yardım faaliyetlerini ihtiyaç duyulan bölgelere ulaştırmaya gayret edeceklerini söyledi.

Kerkük Valisi Said de bu ziyaretin önemli olduğunu ve iki ülke arasında her alanda olduğu gibi dini alanda da ciddi yardımlaşma için ön adım olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin her zaman Irak ve Irak halkının yanında olduğunu hatırlatan Said, terör olaylarında yaralananların tedavisini üstlenmesi, iç göçmenlere yardım eli uzatması ve Kovid-19 salgını dönemindeki ilaç desteğini unutmadıklarını bildirdi.

Said, bir çok alanda Türkiye'nin deneyimlerine ihtiyaç duyduklarını, özellikle dini eğitim çalışmalarında karşılıklı iş birliği yapılmasının önemli olduğunu kaydetti. AA