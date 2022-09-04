Divriği Ulu Camii nerede, özellikleri neler? Divriği Ulu Camii tarihçesi

Ülkemizin en güzel camilerinden olan Divriği Ulu Camii’nin tarihi merak ediliyor. Peki Divriği Ulu Camii’ni kim yaptırmıştır? Divriği Ulu Camii gölgesi nasıl? Divriği Ulu Camii hikayesi nasıl? İşte Divriği Ulu Camii hakkında bilinmesi gerekenler…

Divriği Ulu Camii Sivas'ın Divriği ilçesindeki yer alıyor. Sivas'a giden herkesin mutlaka görmesi gereken yerlerden olan Divriği Ulu Camii'nin tarihi araştırılıyor. İşte Divriği Ulu Camii tarihçesi…

Divriği Ulu Camii 1228–29 yıllarında Mengücekli beyi Ahmed Şah tarafından; Dârüşşifa ise aynı tarihte, Ahmed Şah'ın eşi ve Erzincan beyi Fahreddin Behramşah'ın kızı olan Turan Melek tarafından Ahlatlı Muğis oğlu Hürrem Şah adlı bir mimara yaptırılmıştır. Darüşşifa caminin güney duvarına dayanmıştır. Orta bölümü bir ışıklık kubbesi ile örtülmüştür, giriş ile birlikte dört eyvandan oluşur. Darüşşifanın kuzeydoğu köşesinde türbe yer alır. Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası 1985 yılında UNESCO Dünya Miras Listesine alınarak Türkiye'den listeye giren ilk mimari yapı olmuştur.

Divriği Ulu Camii gölgesi nedir?

Divriği Ulu Camii'nin cennet kapısında güneşin geliş açısına bağlı olarak Saat 07.00 sıralarında ortaya çıkan "namaz kılan kadın silüeti" ve batı kapısında (taç kapı) ikindi vakti görülen yaklaşık 4 metre uzunluğundaki "namaz kılan erkek silüeti" ile şah kapısında saat 09.00 sıralarında oluşan gölge görenleri adeta büyülüyor.