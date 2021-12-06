Dilbilgisi uzmanlarına göre sizi 'zayıf' gösteren 9 kelime ve ifade

Kathy ve Ross Petras, “Yanlış Diyorsunuz”, “Bu, Düşündüğünüz Anlamda Değil” ve diğer kitapların yazarlarıdır. Onlar dil konusunda uzmanlaşmış bir kardeş ekip ve güvenimizi küçük düşüren kelimeler ve ifadeler hakkında söyleyecek çok şeyleri vardı.

Kelimelerin gücü vardır, bu gerçeğin kaçışı yoktur. Ve derinlerde, bir düzeyde, hepimiz bunun farkındayız, niyetlerimizi baltalayan ifadeler ve kelimeler kullanmaya devam ediyoruz.

Profesyonel ortamlarda veya gerçekten herhangi bir ortamda, kendimizi güvenle ifade etmek önemlidir, aksi takdirde birlikte çalıştığımız insanların saygısını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırız.

Ve bu ifadelerden bazıları teoride kulağa hoş gelse de dilbilgisi uzmanı Petras'a göre başkalarının bizi nasıl algıladığını yok ediyorlar. Neyse ki, dil uzmanları tartıldı ve onlara göre, kendinden emin görünmek istiyorsan aşağıdaki 9 kelime ve ifadeden kaçınmak en iyisidir.

1. “Belki denemeliyiz.”

Petras, belki kelimesini ekliyorsanız, bu ifadeden kaçınmanın en iyisi olduğunu açıklıyor. Belki de, en iyi ihtimalle kulağa kötü geliyor ve neden bahsettiğinizi bilmiyormuşsunuz gibi gösteriyorlar.

2. "Düşünün..."

“Düşünün” kelimesini kullanmak yerine, kulağa düşünmekten daha az şüpheli gelen “inanıyorum” demek en iyisidir. “Düşün” demek, fikirlerinize güvenmiyormuşsunuz gibi geliyor ve bu da başkalarının sizden şüphe etmesine neden oluyor.

3. “Sadece üsse dokunmak istedim.”

Mesleki bir ifadeye “Sadece istedim…” diye başlamak cazip gelebilir, ancak bunu yaptığınızda, sözünüzü yumuşatıyor ve daha başlamadan diğer kişiyi rahatsız ediyormuş gibi davranıyorsunuz.

4. “Bu mantıklı mı?”

Bunu kullanmaktan kaçının ve bunun yerine doğrudan girişlerini isteyin. Bu soruyu sorduğunuzda, az önce söylediklerinize inanmıyormuşsunuz ya da söylediklerinize inanmıyormuşsunuz gibi gösteriyorsunuz.

5. "Olumlu değilim ama..." veya “Emin değilim ama…”

Bu ifadeyi kullanmaktan kaçının ve bunun yerine ‘ama'dan sonra söyleyeceğiniz şeyi söyleyin. Benzer şekilde, cümlenize “Bunun aptalca bir soru olabileceğini biliyorum ama…” veya “Saldırgan görünmek istemem ama…” ile başlarsanız, kendinizi baltalamış olursunuz.

6. "Üzgünüm."

Sürekli özür dilemek doğal bir davranış. Bununla birlikte, Petralar bizi buna karşı çağırıyor ve yanlış bir şey yaptıysanız özür dilemenin sorun olmadığını, ancak sebepsiz yere özür dilemenin sizi zayıf gösterdiğini söylüyorlar.

7. “….Ne demek istediğimi anlıyorsan.”

Petras, bu ifadenin sadece aşırı kullanıldığını değil, aynı zamanda onu kullandığınız insanları rahatsız edebilecek gereksiz bir dolgu ifadesi olduğunu açıklıyor. Kaçınılması gereken bir yığın işe yaramaz kelime olduklarını iddia ediyorlar.

8. “Bence.”

Bu ifade Petras'a göre "zayıf bir giriş"ten başka bir şey değildir. Bunun nedeni, insanlar yazdığınız bir şeyi okurken veya sizi dinlerken bunun sizin fikriniz olduğunu zaten anlıyorlar.

9. “Söylemeye gerek yok…”

Bu ifadenin gereksiz olmasının nedeni, sözlerinizin gereksiz olduğunu söyleyerek bir konuya veya sohbete başlamanızdır. Diğer kişiye söyleyeceğiniz şeyin önemsiz olduğunu söylüyorsunuz, bu da söyleme niyetinizi baltalıyor.

Kaynak: awarenessact-com.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.