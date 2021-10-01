Dergiciler Sirkeci Garı’nda

Dünya Dergiler Birliği tarafından merhum yazar Asım Gültekin anısına düzenlenen 'Uluslararası Dergi Günleri', tarihi Sirkeci Garı'nda kapılarını ziyaretçilere açtı. Etkinlik 3 Ekim’e kadar sürecek.

Dünya Dergiler Birliği tarafından merhum yazar Asım Gültekin anısına düzenlenen "Uluslararası Dergi Günleri", tarihi Sirkeci Garı'nda kapılarını ziyaretçilere açtı. Etkinlik 3 Ekim'e kadar sürecek.

Bu yıl 12. kez düzenlenenen fuarda, geçen yıl vefat eden Asım Gültekin için özel bir alan oluşturuldu. Burada Gültekin'e ait eserler, ona özel yayımlanan dergiler, kitaplar ve fotoğraflar sergileniyor.

Fuarda, dergi sergilerinin dışında Osmanlıca hızlı okuma, yazma kursundan, dergi atölyelerine, mini konserlerden panellere kadar birçok etkinlik yapılacak.

“Uluslararası Dergi Fuarı” 29 Eylül- 03 Ekim tarihleri arasında Sirkeci Tren garında yapılacak.

ASIM GÜLTEKİN KİMDİR?

Asım Gültekin, Amasya'nın Taşova ilçesinde 1975'te dünyaya geldi. Lise öğrenimini Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Marmara Üniversitesi Edebiyat Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Asim Gültekin, bugüne kadar birçok derginin yayın hayatına başlamasına öncülük etti.

Aralarında "Yörünge", "Yedi İklim", "Yeni Şafak", "Sağduyu", "Milli Gazete", "Vakit", "Şehrengiz", "Düş Çınarı", "Kırklar", "Gerçek Hayat", "Genç" ve "Yörünge"nin bulunduğu birçok yayında yazıları yayınlanan Asım Gültekin ayrıca yüzlerce seminer ve konferans verdi.

Farklı illerdeki okullarda edebiyat öğretmenliği de yapan Gültekin, 2008'de yılın öğretmeni seçilmişti.

Aynı zamanda Dil Evi Etimoloji Topluluğu Başkanı olan, bugüne kadar birçok kültürel çalışmaya imza atan ve uzun yıllar Türkiye Dergiler Birliği'nin başkanlığını üstlenen Gültekin, Yalova'daki evinde kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Asim Gültekin, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.