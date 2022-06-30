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Cüneyt Arkın için Kuran-ı Kerim okutuldu

Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın için Beşiktaş'ta bulunan Sanatçılar Parkı'ında yemek verilerek, Kuran-ı Kerim okutuldu.

57 Dakika Önce
2022-06-30 20:56:25
Cüneyt Arkın için Kuran-ı Kerim okutuldu

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Teşvikiye Camii'nde bugün cenaze töreni düzenlenen Yeşilçam'ın önemli ismi Cüneyt Arkın için Beşiktaş'ta bulunan Sanatçılar Parkı'nda Kuran-ı Kerim okutuldu, yemek verildi.

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Beşiktaş Belediyesi tarafından düzenlenen mevlit programında Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır, oğlu Murat Akın ve Kaan Cüreklibatır taziyeleri kabul ederken, programa Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve sevenleri katıldı.

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Okunan Kuran'ı Kerim ve edilen duaların ardından program son buldu. DHA

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