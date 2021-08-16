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TIMETURK / KÜLTÜR / Çorum leblebisine 'kalite standart' ölçüsü

Çorum leblebisine 'kalite standart' ölçüsü

Hitit Üniversitesince yapılan çalışma ile Çorum leblebisi için standart kalite parametrelerinin oluşturulduğu bildirildi.

54 Dakika Önce
2021-08-16 19:48:33
Çorum leblebisine 'kalite standart' ölçüsü

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çorum Belediyesi ve Hitit Üniversitesi ortaklığında yürütülen "Çorum İçin Bir Projem Var" projesi kapsamında, Hitit Üniversitesi Öğretim Görevlisi Hakan Apaydın tarafından "Meşhur Çorum Leblebisinde Farklı Kavurma Koşullarında Oluşan Fiziksel ve Kimyasal Değişimlerin Belirlenmesi" konulu araştırma projesi hayata geçirildi.

Araştırma kapsamında, kentteki farklı satış noktalarından alınan leblebi numuneleri laboratuvar ortamında incelendi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Apaydın, araştırma sonucunda nohudun Çorum leblebisine dönüştürülmesi sürecinde üreticilerin işini kolaylaştıracak bazı parametreler belirlediklerini bildirdi.

Bu parametrelerin kentteki üreticilerle paylaşılacağını aktaran Apaydın, şunları kaydetti:

"Çalışma kapsamında ölçülebilir kalite parametre değerlerini belirledik. Leblebilerin kırılganlık, sertlik ve renk değerleri, numerik olarak belirlenerek leblebiye ölçülebilir kalite parametreleri oluşturduk. Böylece üreticiyi kendi üretimini sürekli takip edebilir hale getirdik. Hangi sıcaklıkta ve sürede çalışılırsa hangi değerlerin oluştuğu ortaya konulmuş oldu. Bir üretici, üretim yaptığında bu parametreleri dikkate alarak kendi ürününü standart kalitede çıkarabilecek."

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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