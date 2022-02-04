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TIMETURK / KÜLTÜR / Çöp değil sanat eseri

Çöp değil sanat eseri

Altındağlı gençler atık materyalleri sanat eserine dönüştürdü.

2 Saat Önce
2022-02-04 10:50:04
Çöp değil sanat eseri

“Çöp değil sanat” diyen Altındağlı gençler, muhteşem bir sergiye imza attı. Gültepe Gençlik Merkezi üyeleri, atık materyalleri değerlendirerek, ortaya her biri birbirinden ilginç sanat eserleri ortaya çıkardı. Gençlerin geri dönüşüm sergisine Başkan Asım Balcı da katıldı. Pek çok kişinin "çöp" diyerek attığı ya da önemsemediği ürünleri sanat eserine dönüştüren Altındağlı gençleri tebrik eden Başkan Balcı “Gençlerimiz burada aldıkları eğitim ve kazandıkları bilinçle, hem geri dönüşüme katkıda bulunuyor hem de daha az atık üreterek doğayı koruyor. Çocuklarımızın her biri bu konunun öneminin farkında ve ne yapılması gerektiğini çok iyi biliyor. Hepsiyle gurur duyuyorum. Ellerine kollarına sağlık...” dedi.

“Örnek olmalı…”

Gençlerin ortaya çıkardığı ürünlerin her birinin adeta sanat eseri olduğunu söyleyen Başkan Balcı "Sergiyi yakından görme fırsatı buldum. Gerçekten çok güzeller... Bir şeyi çöpe atmadan önce iyice düşünmek lazım, bunu nasıl değerlendirebilirim diye... Altındağlı gençler gerçekten iyi düşünmüş, çok başarılı bir şekilde değerlendirmiş. Herkese örnek olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı. .

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