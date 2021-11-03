Çökertme kebabı nasıl yapılır? Çökertme kebabı malzemeleri neler?

Çökertme kebabı ülkemizde oldukça sevilen ve tüketilen lezzetlerin başında geliyor. Et ve patates kızartmasının müthiş uyumuyla damakta tat bırakan çökertme kebabı tarifi merak konusu oldu.

Çökertme kebabının çıtır olması için bol suda durulayıp üzeri kurulanan kibrit patatesleri az miktarda nişastayla harmanladıktan sonra kızgın yağda veya fritözde kızartabilirsiniz. İşte çökertme kebabı tarifi ve malzemeleri…

Çökertme kebabı için hangi et kullanılır?

Çökertme kebabı afiyetle tüketilen, sevilen yiyecekler arasında yer alıyor. Çökertme kebabı yapmak için gerekli olan malzemeler arasında 300 gram dana kontrfile, 2 adet orta boy patates, 2 yemek kaşığı sıvı yağ yer alıyor. İşte çökertme kebabı tarifi ve malzemeleri..

ÇÖKERTME KEBABI MALZEMELERİ

Eti için:

300 gram dana kontrfile

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1/2 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

Et marinasyonu için:

1 adet rendelenmiş soğan

1/2 çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 su bardağı soda

1/2 su bardağı süt

1 yemek kaşığı tereyağı(pişirmek için)

Kibrit patates için:

2 adet orta boy patates

1,5 su bardağı ayçiçek yağı (kızartmak için)

Domates sosu için:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 adet rendelenmiş domates

1 tatlı kaşığı pul biber

Servisi için:

4 yemek kaşığı sarımsaklı yoğurt

ÇÖKERTME KEBABI NASIL YAPILIR?

Bonfile veya biftek dilimlerini uzun ince şeritler halinde kesin. Et marinasyonu için tüm malzemeleri bir kapta karıştırın ve üzeri streç filmle kaplı kapta buzdolabında 1 saat kadar bekletin. Kabuğu soyulan patatesleri kibrit büyüklüğünde kesin. Bol suda durulayın ve üzerlerini havlu ile kurulayın.

Küçük tencerede kızdırdığınız derin yağda birkaç partide altın sarısı rengini alana kadar kızartın. Kâğıt havlu serili bir tabağa alın ve bekletin. Etleri kızartmak için döküm bir tavada az miktarda sıvı yağı kızdırın. Tereyağını ilave edin. Marine olan etleri yüksek ateşte pişirin. Renk aldıkları zaman tuz ve taze çekilmiş tane karabiberi katıp ocaktan alın.

Domates sosu hazırlamak için tereyağını küçük bir tavada kızdırın. Üzerine rendelenmiş domatesi ve pul biberi ekleyin. 10 dakika kadar pişirdikten sonra ocaktan alın. Servis tabaklarına sırasıyla; kızartılmış kibrit patates, çırpılmış sarımsaklı yoğurt, domates sos ve sotelenmiş et dilimlerini alıp kızarmış domates ve yeşil biberle süsleyin. Afiyet olsun...

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