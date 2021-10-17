Çocukları sürükleyen kitaplar

2019 yılında kişi başına düşen kitap sayısı 7.1 olurken, 2020 yılında bu rakam 7.6’ya çıkmıştı...

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın istatistiklerine göre, koronavirüs kısıtlamalarıyla geçen 2020 yılında kişi başına düşen kitap sayısı arttı. 2019 yılında kişi başına düşen kitap sayısı 7.01 olurken, 2020 yılında bu rakam 7.6'ya çıktı.Türkiye'de 2020 yılında toplam 633 milyon 587 bin 353 adet fiziki kitap üretimi yapıldı. Peki bu süreçte çocuklar kitapla hangi platformda ve ne tür kitaplarla buluştu.

Çocuklar maceraya kapı aralıyor

Biz de çocukların hayal dünyalarına hitap eden popüler yayınlardan bazılarına göz atmak istedik. İşte çocukları sürükleyebileceğini düşündüğümüz kitaplardan bazıları:

Dünyanın Merkezine Yolculuk: ​Profesör Lidenbrock, şahsına münhasır ünlü bir bilim adamıdır. Biraz çılgın ve tuhaf fikirleri olan profesör doğa tarihi müzesine benzeyen evinde kendisi gibi bilim tutkunu olan yeğeni Axel'le yaşar. Ancak Axcel ve profesör arasında bir fark vardır. Axcel mantıklı, sakin, risk almayı sevmeyen bir delikanlıyken profesör çılgın, hayalci ve yeni maceralara atılmayı seven birisidir.

Bir Eşeğin Anıları: Ele avuca sığmaz, çok zeki, yardımsever ancak zaman zaman da kendini beğenmiş ve huysuz olabilen Kadişon, çılgın bir eşek. Gittiği her yeri karıştırdığı için bir türlü aile edinemeyen Kadişon, sonunda tam da hayalindeki aileyi bulur ancak ukalalığı yüzünden çok sevdiği ailesini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalır. Ailesi için her şeyi göze alan Kadişon'u zorlu ancak bir o kadar da eğlenceli bir macera beklemektedir.​

Ayı olmayan ayı: Kış uykusundaki Ayı, bahar gelip uyandığında kendini devasa bir fabrikanın ortasında bulur! Ağaçlar, çimen, çiçekler, hepsi gitmiş, yerine harıl harıl çalışan makineler ve taş yığını binalar gelmiştir. Daha da kötüsü, herkes ona bir ayı olmadığını söyleyip durur! Ayı Olmayan Ayı, komik, çarpıcı, benzersiz bir klasik. Öyküsü, resimleri ve uzun uzun konuşmayı hak ediyor.

Değirmenler Vadisi: Değirmenler Vadisi'nde birbirine benzeyen erkekler, kadınlar ve çocuklar yaşarmış. Bir gün, her şeyi en iyi yapan "Makineler" gelmiş.

İşte bu makineler orada yaşayan insanların düş kurma yeteneklerini unutturmuş onlara. Oysa öncesinde insanlar kurdukları düşleri kendileri gerçekleştirmeye çalışırlarmış. Ama artık öylesine tembelleşmişler ki düş kuramaz olmuşlar.

Çekirdek: ​Yaşarken dünya çapında ünlü olan ve zamanının ötesini bile aydınlatacak muhteşem eserler veren Tolstoy, aynı zamanda on üç çocuğu olan bir aile babasıydı. Bu nedenle çocukları da asla unutmadı ve büyüyünce akıllı ve iyi insanlar olmaları için öğretmek istediği her şeyi öykülerle çocuklara aktardı.Çocukları çok iyi tanıyan yazar, kurnaz kirpiler, köpek balıkları, kedi yavruları, afacan çocuklar ve hatta fillerin başından geçen, birbirinden ilginç öykülerle küçükleri günümüzde bile eğlendirmeye devam ediyor.

Beyaz Diş: Kuzey Amerika'nın yaban topraklarında birçok harika hayvanlar yaşar. Kurtlar sürüler hâlinde gezer, birbirinden güzel kuşlar her mevsim yeni yavrular yetiştirir, kunduzlar nehirlerde barajlar kurar, vaşaklar av peşinde koşar. Bu yabanıl hayat çok güzel olsa da aslında bir o kadar da zordur ve bu zorluğun ortasında bir kurt yavrusu dünyaya gelir. Aslında bu kurt yavrusu da diğerlerinden çok farklı değildir ancak yolu insanlarla kesiştikten sonra her şey değişir.

Çocuklar için Nasreddin Hoca Fıkraları: Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği 100 Temel Eser arasında yer alan, Çocuklar için Nasreddin Hoca Fıkraları edebiyat tarihimizin önemli kişiliklerinden Memet Fuat'ın derlediği Nasreddin Hoca fıkralarından seçilerek hazırlanmıştır. Tüm yetişkinlere çocukluğunu anımsatan komik olduğu kadar düşündürücü Nasreddin Hoca fıkraları, çocukları bambaşka bir dünyaya yolculuğa çıkarıyor.

Oz Büyücüsü: 1900 yılının Nisan ayında çocuk edebiyatı tarihinde çığır açarak, yepyeni ve şaşırtıcı hikayeler kaleme alan L. Frank Baum'un Oz Büyücüsü eseri birçok dile çevrildi, dünyanın her yerinden çocuklara ulaştı ve filmleri yapıldı.Kansas'ın uçsuz bucaksız çayırlarının ortasında yaşarken, korkunç bir hortumla Oz Diyarı'na sürüklenen ve olağanüstü maceralar yaşayan Dorothy'nin öyküsü, çocuk edebiyatına gerçekten de modern bir kimlik kazandırdı.

Küçük Kadınlar: Hayatlarını küçük bir kasabada geçiren March ailesinin birbirinden oldukça farklı karakterlere sahip dört kızları vardır. En büyük kız çok güzel ve zarifken, ortanca kızlardan biri çılgın ve haşarı diğeri ise çok sakindir. En küçük kız ise henüz çocuk olmasına rağmen olgun ve mantıklı düşünebilen bir yapıya sahiptir. Bu güzel ailenin hayatları babalarının savaşa gitmesi ile zorlaşır.

Küçük Kadınlar, March ailesinin ve dostlarının eskimeyen ve her dönemde büyük bir beğeniyle okunan öyküsüdür. Koşullar ne olursa olsun mutlu olmanın mümkün olduğunu vurgulayan öykü birçok dile çevrilmiş, filmi, çizgi filmi hatta operası dahi yapılmıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.