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TIMETURK / KÜLTÜR / ‘Çıtır Çıtır Felsefe’ adlı çocuk kitabında pedofili skandalı

‘Çıtır Çıtır Felsefe’ adlı çocuk kitabında pedofili skandalı

Özlem Doğan isimli bir Twitter kullanıcı, Günışığı Kitaplığı’nın 3. sınıf çocuklar için yayınladığı Fransız Brigitte Labbé’ın ‘Çıtır Çıtır Felsefe’ adlı kitabında ‘pedofili’nin yer aldığını dikkat çekerek, aileleri uyardı.

3 Saat Önce
2021-11-10 12:03:59
‘Çıtır Çıtır Felsefe’ adlı çocuk kitabında pedofili skandalı

Günışığı Kitaplığı'nın 3. sınıf çocuklar için yayınladığı Fransız Brigitte Labbé'ın ‘Çıtır Çıtır Felsefe' adlı kitabında pedofili skandalı.

Skandalı ortaya çıkaran Özlem Doğan isimli bir Twitter kullanıcısı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında ailelere uyararak, “Ebeveynler çocuklarına kitap aldığında ilk önce kendi okumalı zira çocukları hedef alanlar her yere sızıyor” dedi.

“Bu kitabı yayınevinin editörü okumadı mı? Bakanlık onayından nasıl geçti?” diyen Özlem Doğan, “İnanılmaz bir rezalet! Kim bilir seride daha neler var?” diyerek tepkisini dile getirdi.

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PEDOFİLİ NEDİR?

Pedofili ya da sübyancılık, yetişkin bir kimsenin ergenlik öncesi çocukları veya ergenliğe yeni girmişleri cinsel açıdan çekici bulması ve cinsel eğiliminin çocuklara yönelik olmasına neden olan psikoseksüel rahatsızlık. Bu rahatsızlığa sahip kişilere pedofil ya da sübyancı denir.
Sübyancılar -tipik olarak- yetişkin cinsel ilişkiden zevk almakta güçlük çekerler, özgüvenleri eksik olabilir ve çocuklarla ilişkiyi yetişkinlere nazaran daha az tehdit edici bulurlar. Sübyancının eğilimi karşı cinse veya kendi cinsine olabilir. Sübyancıların büyük çoğunluğu erkektir ve bu durum kadınlarda çok nadir görülür.

PEDOFİLİ NE DEMEK?

Arapça kökenli sübyan sözcüğü 'çocuklar' anlamına gelir. Türkçeye İngilizce paedophilia kelimesinden geçen "pedofili" sözcüğünün kökeni, Yunanca pais sözcüğünün kökü olan paid (çocuk, oğlan) sözcüğünün birleştirme hâli "paido-" ve -philia (düşkünlük, özellikle anormal sevgi) sözcükleridir.

CİNSEL SALDIRIYA UĞRAYAN ÇOCUKLAR SIKLIKLA
SORUNLU BİR YETİŞKİNLİK DÖNEMİ YAŞARLAR

Sübyancılar sıklıkla cinsel birleşmeden önce kurbana dokunmak ya da cinsel organlara bakmak yoluyla cinsel doyuma ulaşırlar. Kurbanın olay anındaki tepkileri, korku (özellikle şiddete maruz kalındıysa), şaşkınlık veya pasif haz olabilir. Cinsel ilişki, özellikle şiddete maruz kaldıysa, çocukta çok ciddi travmalara neden olabilir. Bazı durumlarda kurban, cinsel ilişkiden çok, ebeveyninin uyarılarını dinlemediğini düşünerek suçluluk duyar ve sıkıntı çeker. Cinsel saldırıya uğrayan çocuklar sıklıkla sorunlu bir yetişkinlik dönemi yaşarlar. Çalışmalar, çocukluğunda cinsel saldırıya uğramış erkeklerin yetişkinliklerinde cinsel suç işleme olasılığının yüksek olduğunu göstermektedir. Çocukluğunda cinsel saldırıya uğramış kadınlar ise daha çok uyuşturucu bağımlılığı veya seks işçiliği gibi kendini yıkıma götüren davranışlara eğilimli olurlar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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