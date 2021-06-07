Cismen değil 'ismen' şaşırtan kitaplar

Öyle kitaplar vardır ki sadece konu ve karakterleri ile değil adlarıyla da hafızalarımızda çok farklı iz bırakır

Öyle kitaplar vardır ki okuduktan sonra sizi derin düşüncelere sevk eder hatta hayatınıza yeniden çekidüzen vermeyi ve farklı bakış açısı kazanmanıza vesile olur.

Ama öyle de kitaplar vardır ki sadece konu ve karakterleri ile değil adlarıyla da hafızalarımızda çok farklı iz bırakır.

Biz de adlarının farklı ve dikkat çekici olmasından dolayı yayınevlerinin okurlarıyla buluşturduğu bazı ilginç kitap isimlerini ve kısa tanıtımlarını derlemek istedik....

İşte ilginç isim ve konularıyla okurları şaşırtan bu yayınlardan bazıları:

Daniel Klein, Thomas Cathert; Nietzsche Öldü! Bir Hipopotam Olarak Yeniden Doğdu

2010'un en çok satan kitaplarından “Platon Bir Gün Kolunda Bir Ornitorenkle Bara Girer'in yazarlarından sizi mizah yoluyla felsefesinin, teolojinin ve psikolojinin kıyılarında dolaştıran yeni bir kitap! Matrak filozoflarımız bu sefer yaşamı, ölümü ve ölümden sonrasını kurcalıyorlar. Kimler yok ki kitapta: Freud! Marx! Socrates! Buda! Woody Allen! Spinoza! Kierkegard! Schopenhauer! Camus! Nietzsche! Ve, tabi ki, Heidegger!

Gilbert Adair; Postmodernci Kapıyı İki Kere Çalar

Coca-cola kutusu bir laleden daha tanıdık hale geldiyse bundan kim sorumludur? Birine “seni seviyorum” demek niçin bu kadar kolay ve bu kadar zordur? Barthes ve Eco'nun mirasında kendine pay gören yazar, mizahla yüklü bir kültür eleştirisine girişiyor. Bundan payını alanlar arasında Rambo ile birlikte Andy Warhol, Woody Allen, Fred Çakmaktaş, Rock grupları, Mickey Mouse, Jodie Foster ve Mona Lisa da var...

Romain Puertolas; Bir İkea Dolabında Mahsur Kalan Hint Fakiri'nin Olağanüstü Yolculuğu

Bir dolandırıcı olan Racastan'lı Hint Fakiri Ajatashatru Lavash Patel, çivili bir yatak satın almak için, cebinde sahte bir yüz euroyla Paris'teki Ikea mağazasına gelir. Basit bir gidiş-dönüş yolculuğundan ibaret olacağını düşündüğü seyahati, Avrupa'nın dört bir yanına, hatta Kaddafi sonrası Libya'ya uzanan bir maceraya dönüşür. Çeşitli ulaşım araçlarıyla kat etmek zorunda kaldığı uzun yollar ve yollarda karşılaştığı “güzel ülkelere” ulaşmaya çalışan göçmenler, bu üçkâğıtçı ama bir yanıyla da saf Fakir'i kökten değiştirecek, hatta hayatına bambaşka bir yön verecektir.

Tom Robbins; Sirius'tan Gelen Kurbağa

Hırslı melez güzeli Gwendolyn Mati borsa simsarıdır. Paskalya arifesinde borsa çökünce, kendine ve müşterilerine ait paraları kurtarmanın derdine düşer. Aynı zamanda imana gelmiş bir maymunun kaybolması, sokak serserilerinin saldırısına uğramak, 130 kiloluk kaftanlı-türbanlı medyum arkadaşının sırra kadem basması gibi kariyeriyle ilgisi olmayan meselelerle boğuşmak zorunda kalır. Bunlar yetmezmiş gibi Timbuktu'dan yeni gelen kurt borsacı Larry Diamond da dağılmış hayatının tam ortasına düşer....

Stephen Chbosky; Saksı Olmanın Faydaları

Charlie, arkadaşları tarafından daima küçümsenen ve görmezden gelinen, kendi dünyasındaki kişisel sorunlarıyla boğuşmakta olan sorunlu bir gençtir. ... Charlie, her daim bir kenarda beklemekte olan çocukluk travmasıyla baş etmeye çalışacak; Sam ve Patrick aracılığıyla gerçek dünyayı tanımaya başlayacaktır.

Georges Perec; Ücret Artışı Talebinde Bulunmak İçin Servis Şefine Yanaşma Sanatı ve Biçimi

Birçok okuyucunun mesleki yaşamlarında, iş yaşamlarında yaşadıkları ya da yaşayacakları bir durumu sözcüklerle bir şemaya dönüştürmek... ücretinin artırılması talebiyle amiriyle görüşmek... Her şey kitabın başlığında söylenmiştir. Yazar bu girişim bağlamında olası bütün durumları anlatmayı üstleniyor. Ne var ki Perec''tir söz konusu olan. Dolayısıyla sözcük oyunları, farklı durumlar, saçmalıklar...

Bobby Henderson; Uçan Spagetti Canavarının Kutsal Kitabı

Uçan Spagetti Canavarının Kutsal Kitabı, Bobby Henderson tarafından yazılmış, Pastafaryanizm isimli dinin kutsal kitabıdır. ... Akıllı tasarım (AT) girişiminin yanlışlığını ifşa etmek amacıyla kendini göstermeye karar veren Pastafaryanizm isimli dinin kilisesinde paylaşılan inançları içerir.

Nick Cave; Ve Eşek Meleği Gördü

Lanetli bir kasaba, Peygamber olduğuna inan ermiş. Otler,kutsal

Orospular, cehennemi ayyaşlar, İsa'nın tüm yaraları ve kutlu bir katır arasında "Fantastikleşen" bir yeni dünya romanı.

Altıkırkbeş yayın, sanılanın aksine, her magaranın bir çıkışı olmadığını bilen okurlarına, karanlıkta biten bir okumaya davet ediyor. Unutmayın orada sadece boşluğun karanlığına gülümseyebilirsiniz...

Onur Gökşen; Allah Belanı Versin Brokoli

Onur Gökşen'in, yani; hayatını ele geçiren kilolarına lanet eden, kendinden sıkılan, tüm zayıflama isteğine rağmen yine de bir türlü diyet yapmayı beceremeyen çaresiz bir şişkonun eğlenceli hikâyesinin içine dalın ve onunla beraber 180 günde tam 32 kilo verin!

Ahmet Şerif İzgören; Şu Hortumlu Dünyada Fil Yalnız Bir Hayvandır

Şu Hortumlu Dünyada Fil Yalnız Bir Hayvandır kitabının ikincisiyle tekrar okurlarının karşısında. Çıktığı ilk günden itibaren Elma Yayınevinin en sevilen kitabı olma özelliğini kaybetmeyen, çok satanlar listesinden hiç inmeyen efsane kitabın ikincisinde de güzel bir sohbete eşlik edeceksiniz. Hayatla ilgili birçok konuda yazarın fikirlerine, önerilerine ve sizleri gülümsetecek gerçek hikâyelere tanık olacaksınız.

Philip. K. Dick; Android'ler Elektrikli Koyun Düşler mi?

Çok uzak olmayan bir gelecekte, radyoaktif toz dünyanın her yerini kaplamış, ormanlar ve hayvanlar yok olmuş. İnsanlar çetin yaşam koşullarının hüküm sürdüğü koloni gezegenlerine göç etmiş, başta savaş makinesi olarak tasarlanan robotlar giderek gelişmiş ve insandan daha zeki, daha güçlü olmuşlar. İnsan ile androidi ayıran tek şey empati yetenekleri (mi?). Tüm bunların ortasında ödül avcımız Rick Deckard var. En çok istediği şeyse elektrikli koyunu yerine gerçek bir hayvan sahibi olmak..

Oliver Sacks; Karısını Şapka Sanan Adam

Somut zamanda "kayıp" olan bir insanın varlığını oturtabileceği, kendini var kılabileceği bir yer var mıdır? Varlığının farkında bile olmadan kullandığımız duyularımızın küçük bir kısmını kaybettiğimizde neler olabilir? Profesör Sacks''tan romantik tavırlı, geniş ve açık uçlu yaklaşımlarla örülmüş "ciddi" bir kitap. Sıradan her insan için "zihinsel" bir yolculuk, nöroloji ile ilgilenenler içinse kaçınılmaz bir kitap.

Haruki Murakami; Haşlanmış Harikalar Diyarı ve Dünyanın Sonu

‘‘Çektiğin acıyı ben de anlıyorum. Fakat bu herkesin başından geçiyor. O yüzden senin de katlanman gerek. Sonrasında kurtuluş geliyor. O zaman artık sen, hiçbir şeyi dert etmeyecek, üzülmeyeceksin. Hepsi kaybolup gider.

Geçici heveslerin hiçbir değeri yok. Burası dünyanın sonu. Dünya burada sona erer, ötesi yoktur. O yüzden sen de artık hiçbir yere gidemezsin.''

Anthony Burgess; Otomatik Portakal

Amerikalı yazar bu romanında özgür irade, suç, şiddet ve birey-toplum çatışması gibi konuları kendine özgü yaklaşımı ile ele alıyor. Otomatik Portakal, toplum içerisinde özgürce var olamayan bireyin, ilkel güdülerine teslim olmasını ve şiddete meyletmesini oldukça çarpıcı bir şekilde resmediyor. Böyle bir felsefi arka planda, amaçsız bir eğlence aracı olarak şiddeti ve Beethoven'ı belki de ancak Burgess kadar ironik yazabilen bir yazar birleştirebilirdi. 1971 yılında Stanley Kubrick tarafından sinemaya aktarılan roman, yarattığı benzersiz atmosferiyle okuru kıskıvrak yakalıyor.

Georges Perec; Bahçedeki Gidonları Kromajlı Pırpır da Neyin Nesi?

Nice harp akademisinin ödüllendirmekte bir an bile tereddüt etmeyeceği bir yazardan, askerlik sanatı ve insanlık halleri üstüne bir sinsi gülüş. Dikkatimizden kaçmasın sakın: Bu romandaki, savaşın en canalıcı anında, imdat isteyen genç bir askerin Cezayir cehennemine düşmemesi için ellerinden gelen her şeyi yapan (ama heyhat! başarıya ulaşamayan) yiğit gençler, Ajax ve Aşil'in, Herkül ve Telemak'ın, altın postu arayan Argonotların, Üç Silahşörler'in ve hatta Kaptan Nemo'nun, Saint-Exupéry'nin, Teilhard de Chardin'in hakiki mirasçılarıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.