Cihannüma’dan kültür hayatımız için önemli organizasyon

Cihannüma Dayanışma ve İş birliği Derneği kültür hayatımız için büyük önem taşıyan önemli bir organizasyona imza atacak.

Karatay Belediyesi ve Selçuk Üniversitesi iş birliğinde düzenlenecek “Şehir ve Medeniyet Çalıştayı” 14 Mayıs Cumartesi günü saat 09.00'da Konya Celaleddin Karatay Kongre ve Gençlik Merkezi'nde başlayacak. Programda Cihannüma Genel Başkanı Av. Rıza Yorulmaz da bir konuşma yapacak.

Alanlarında tanınmış akademisyenler ile kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getirecek çalıştayda şehir ekosistemi, yerel yönetim, geleceğin şehirleri, şehir kimliği, kültürel miras, toplumsal yaşam, şehir sosyolojisi, şehir güvenliği ve konut tipolojisi konuşulacak.

“Şehir ve Medeniyet Çalıştayı”nın binlerce yıllık geçmişi ve şehir kültürü ile kadim bir medeniyet olan Anadolu Selçuklu Devleti'nin başşehri Konya'da düzenlenmesinin çok anlamlı olduğunu ifade eden Cihannüma Derneği Konya İl Temsilcisi Ömer Faruk Seleş, programın oldukça faydalı ve verimli geçeceğine inandığını belirtti.

İşbirlikleri ve katkılarından dolayı; Selçuk Üniversitesi ile Karatay Belediyesi'ne, tertip kurulu üyeleri Prof.Dr.Yusuf Şahin, Prof.Dr.Murat Ertekin, Prof.Dr.Mehmet Ali Hacıgökmen, Doç.Dr.İbrahim Nacak, Nuri Keleş, Mustafa Karahancı, Nurullah Osmanlı, Dr.Gültekin Güllü'ye teşekkür etti.

Çalıştay ile ortaya çıkacak sonuçların geleceğe ışık tutacağını ifade eden Şeleş, dernek olarak sosyal ve kültürel hayatımızı aydınlatacak organizasyona tüm vatandaşları davet etti.