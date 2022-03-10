Cezayir'de Osmanlı dönemi araştırmaları sürüyor

Cezayir Ulusal Arşivi Genel Müdürü Abdulmecid Şeyhi, ülkesinde Osmanlı döneminin bütün yönleriyle aydınlatılması adına çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Şeyhi, Türkiye-Cezayir ortaklığında düzenlenen “Piri Reis'in İzinde: Kitab-ı Bahriye'ye Göre 16. Yüzyıl Cezayir Tarihi Sempozyumu ve Sergisi”nin açılış töreni sonrası basın mensuplarına ülkesindeki Osmanlı dönemiyle ilgili çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Aynı zamanda Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un danışmanlarından olan Şeyhi, Cezayir'de Osmanlı varlığının yaklaşık üç asır sürdüğünü hatırlattı.

Cezayir ve Türkiye'nin çok köklü bağlara sahip olduğunu kaydeden Şeyhi, "Ancak bunların tanımlanması, aydınlatılması ve yorumlanması gerekiyor. Cezayir ve Türkiye'nin özel ilişkilerini kaleme alan birçok çalışma olmuştur." diye konuştu.

Piri Reis'i konu alan sempozyumun Türkiye ve Cezayir ortaklığında yapılan dördüncü program olduğunu belirten Şeyhi, ülkesindeki Osmanlı döneminin gerçekliklerini ortaya çıkarmak ve ortada dolaşan bazı yanlışlıkları düzeltmek adına iki ülke ilişkilerinin geçmişte nasıl olduğuna yönelik tarihi çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

İsim vermeden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geçen sene tartışma yaratan sözlerine atıfta bulunan, Şeyhi şunları söyledi:

"Bazıları Fransız işgalinden önce (Osmanlı dönemini kastederek) Cezayir diye bir ülkenin olmadığından bahsediyor. Ancak arşivler o dönem Cezayir'in imzaladığı ve Osmanlı tarafından kabul edilmeyen (imzalanmayan) belgeleri kanıtlıyor. Tam olarak bağımsızlık diyemeyiz ancak o dönem geniş bir özgürlük vardı."

Cezayir ile Fransa arasındaki gerginlik

Cezayir, Osmanlı hakimiyetinin ardından 1830'dan 1962'ye kadar Fransa'nın sömürgesi olarak kalmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 2 Ekim 2021'de Le Monde gazetesinde yer alan Cezayir'e yönelik suçlayıcı ifadeleri, iki ülke arasındaki gerginliği tırmandırmıştı.

Cezayir'de "askeri-siyasi bir sistemin hüküm sürdüğünü ve ülkenin resmi tarihinin tamamıyla yeniden yazıldığını, gerçeklere dayanmadığını ve Fransa'ya düşmanlık üzerine inşa edildiğini" ileri süren Macron, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Cezayir'in bir ulus olarak inşası, izlenmesi gereken bir fenomendir. Fransız sömürgesinden önce Cezayir ulusu var mıydı? Soru bu. (Cezayir'de) Daha önce sömürgeler vardı. Türkiye'nin Cezayir'de oynadığı rolü ve kurduğu hakimiyeti tamamen unutturabilmesi beni büyüledi ve tek sömürgecinin biz olduğumuzu açıklamak, bu harika. Cezayirliler buna inanıyor."

Macron'un bu açıklamaları Cezayir'de hem resmi hem de sivil kanattan tepkiyle karşılanmıştı.

Cezayir'de Osmanlı dönemine ışık tutacak çalışmalar sürüyor

Cezayir Ulusal Arşivi Genel Müdürü Abdulmecid Şeyhi, ülkesinde Osmanlı döneminin bütün yönleriyle aydınlatılması adına çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Şeyhi, Türkiye-Cezayir ortaklığında düzenlenen “Piri Reis'in İzinde: Kitab-ı Bahriye'ye Göre 16. Yüzyıl Cezayir Tarihi Sempozyumu ve Sergisi”nin açılış töreni sonrası basın mensuplarına ülkesindeki Osmanlı dönemiyle ilgili çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Aynı zamanda Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un danışmanlarından olan Şeyhi, Cezayir'de Osmanlı varlığının yaklaşık üç asır sürdüğünü hatırlattı.

Cezayir ve Türkiye'nin çok köklü bağlara sahip olduğunu kaydeden Şeyhi, "Ancak bunların tanımlanması, aydınlatılması ve yorumlanması gerekiyor. Cezayir ve Türkiye'nin özel ilişkilerini kaleme alan birçok çalışma olmuştur." diye konuştu.

Piri Reis'i konu alan sempozyumun Türkiye ve Cezayir ortaklığında yapılan dördüncü program olduğunu belirten Şeyhi, ülkesindeki Osmanlı döneminin gerçekliklerini ortaya çıkarmak ve ortada dolaşan bazı yanlışlıkları düzeltmek adına iki ülke ilişkilerinin geçmişte nasıl olduğuna yönelik tarihi çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

İsim vermeden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geçen sene tartışma yaratan sözlerine atıfta bulunan, Şeyhi şunları söyledi:

"Bazıları Fransız işgalinden önce (Osmanlı dönemini kastederek) Cezayir diye bir ülkenin olmadığından bahsediyor. Ancak arşivler o dönem Cezayir'in imzaladığı ve Osmanlı tarafından kabul edilmeyen (imzalanmayan) belgeleri kanıtlıyor. Tam olarak bağımsızlık diyemeyiz ancak o dönem geniş bir özgürlük vardı."

Cezayir ile Fransa arasındaki gerginlik

Cezayir, Osmanlı hakimiyetinin ardından 1830'dan 1962'ye kadar Fransa'nın sömürgesi olarak kalmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 2 Ekim 2021'de Le Monde gazetesinde yer alan Cezayir'e yönelik suçlayıcı ifadeleri, iki ülke arasındaki gerginliği tırmandırmıştı.

Cezayir'de "askeri-siyasi bir sistemin hüküm sürdüğünü ve ülkenin resmi tarihinin tamamıyla yeniden yazıldığını, gerçeklere dayanmadığını ve Fransa'ya düşmanlık üzerine inşa edildiğini" ileri süren Macron, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Cezayir'in bir ulus olarak inşası, izlenmesi gereken bir fenomendir. Fransız sömürgesinden önce Cezayir ulusu var mıydı? Soru bu. (Cezayir'de) Daha önce sömürgeler vardı. Türkiye'nin Cezayir'de oynadığı rolü ve kurduğu hakimiyeti tamamen unutturabilmesi beni büyüledi ve tek sömürgecinin biz olduğumuzu açıklamak, bu harika. Cezayirliler buna inanıyor."

Macron'un bu açıklamaları Cezayir'de hem resmi hem de sivil kanattan tepkiyle karşılanmıştı. .