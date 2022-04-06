‘Cemal Süreya, Osman Bölükbaşı’nı dinlemeye bayılırdı’

‘Tomris Uyar’la Turgut Uyar Üzerine Söyleşi - Ben Koşarım Aşağlara, Koşarım’ adlı yeni baskısı yapılan kitabında Erhan Altan, şair Cemal Süreya hakkında ilginç detaylar paylaştı

İhsan Yılmaz'ın bugünkü Hürriyet'te yayımlanan “Tomris Uyar'ın gözünden İkinci Yeni şairleri” başlıklı yazısından ilgili bölüm:

CEMAL SÜREYA POLİTİKACI OLMAYI İSTERDİ

Tomris Uyar'ın söyleşide en eleştirel davrandığı isim Cemal Süreya. İnsan olarak Turgut Uyar ve Edip Cansever kadar hakiki bulmaz onu:

“Sözgelimi bu insanlar içinde bakılsa sadece şiirle uğraşacak olan Edip'tir. Sadece şiirle uğraşmayanlar arasında Cemal Süreya sayılabilir. Bir de İlhan'dır sadece şiirle uğraşacak olan. Cemal Süreya mesela politikacı olmayı çok isterdi. Yani şiir yazmak kadar politikacı olmayı çok isterdi. Tabii onun politikacı olma isteği çeşitli yanlışlıklara tosladı, başka, ama temelde politikacı olmak. Hiç unutmuyorum, Osman Bölükbaşı'nı dinlemeye giderdi, bayılırdı nasıl konuşuyor diye. Yani Osman Bölükbaşı'nı dinlemeye gidilir mi? Biliyorsun ne konuşacağını, ama Cemal ilgiyle dinler.”

Hürriyet .